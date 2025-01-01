デモコンテンツビデオメーカー：製品デモを迅速に作成
HeyGenの直感的なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、アイデアをプロフェッショナルな製品デモビデオに変換し、効果的にオーディエンスを引き付けましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
IT管理者向けに、ネットワークファイアウォールを安全に構成する方法を説明する90秒の指導ビデオをデザインしてください。ステップバイステップのビジュアルスタイルで、権威あるが親しみやすいトーンを特徴とします。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してセグメントを迅速に生成し、AIアバターを使用して情報を明確に提示し、強力なビデオ作成プラットフォームが高度なAI機能を使用して複雑な技術文書を簡素化する方法を示します。
技術愛好家向けに、2つの新興IoTデバイスを比較する2分間のディープダイブビデオを制作してください。ダイナミックなアニメーションと魅力的でアップビートなオーディオトラックを特徴とする魅力的で視覚的に刺激的なスタイルで提示します。このインタラクティブな製品デモは、HeyGenのテンプレートとシーンを広範に使用して迅速な開発を行い、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な物語を豊かにし、汎用性のあるビデオテンプレートが技術コンテンツをどのように向上させるかを示します。
ビジネスプロフェッショナル向けに、プロジェクト管理ツールの新機能を発表する45秒の製品アップデートビデオを開発してください。プロフェッショナルでミニマリストなビジュアルスタイルと直接的で自信に満ちたボイスオーバーを特徴とします。このデモコンテンツビデオメーカーの作成は、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調し、プラットフォーム全体で完璧な配信を実現し、ボイスオーバー生成を利用して一貫したブランドメッセージを確保し、最大のインパクトを与える高解像度のビデオ出力を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、最先端のAIアバターとテキストビデオ機能を使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する高度なAIビデオジェネレーターです。この効率的なビデオ作成プラットフォームにより、ユーザーは高解像度のビデオコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenは魅力的な製品デモビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenは直感的なビデオ作成プラットフォームを使用して、魅力的な製品デモビデオを作成するのに最適です。ユーザーはさまざまなビデオテンプレートとドラッグアンドドロップエディターを活用して、アニメーションを組み込み、製品を効果的に紹介できます。
HeyGenはビデオ編集のためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、AIボイスオーバーや自動字幕などの高度なAI機能を備えた強力なビデオエディターを提供します。これらの強力なAI機能により、プロフェッショナルなビデオの作成と共有が強化されます。
HeyGenはビデオ編集とカスタマイズのための包括的なツールを提供しますか？
もちろんです。多用途なビデオ作成プラットフォームとして、HeyGenはストック映像、音楽の追加、ブランドコントロールの適用オプションを備えた完全なビデオエディターを含んでいます。これにより、最終的なビデオ出力の完全なカスタマイズが保証されます。