ビデオ制作の複雑さに圧倒されている小規模ビジネスオーナーをターゲットにした45秒のビデオを想像してください。AIを活用した魅力的な需要創出ビデオを簡単に作成できる方法を示します。ビジュアルスタイルは明るく、エネルギッシュでインスピレーションを与えるもので、起業家が簡単にビデオを作成する様子を素早いカットで見せ、アップビートでモチベーションを高めるサウンドトラックが流れます。このビデオでは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を大々的に紹介し、シンプルなスクリプトがプロフェッショナルなビデオに変わる様子を示し、ビデオ制作プロセス全体を簡素化します。

