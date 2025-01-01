デリバリートレーニングビデオメーカー: 魅力的なL&Dコンテンツを作成

直感的なプラットフォームで企業トレーニングビデオを効率化し、AIアバターを活用して魅力的なコンテンツを提供します。

サンプルプロンプト1
L&Dチームを対象に、乾いたトレーニングマニュアルを魅力的な教育コンテンツに変える方法を紹介する、60秒の情報豊かで視覚的にダイナミックなビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、複雑な概念を示すためにダイナミックなトランジションを使用し、プロフェッショナルで安心感のあるボイスオーバーを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、インパクトのあるトレーニングビデオを簡単に作成できることを強調してください。
サンプルプロンプト2
配達員を対象に、パッケージ取り扱いの重要なベストプラクティスを詳述する、30秒の簡潔でインパクトのある説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、アニメーション化されたグラフィックスを使用して迅速な理解を促し、直接的でわかりやすいナレーションをサポートします。このプロンプトは、HeyGenのすぐに利用可能なテンプレートとシーンが効果的な説明ビデオの作成をどのように加速するかを強調するべきです。
サンプルプロンプト3
グローバルチーム向けに、顧客とのやり取りにおける文化的感受性に焦点を当てた、50秒の包括的で視覚的に豊かな企業トレーニングビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは多様で共感的であり、さまざまな人口統計を代表するAIアバターをフィーチャーし、落ち着いた権威あるボイスオーバーを伴います。このビデオは、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を活用して、すべての従業員にアクセス可能な形で重要なトレーニングポイントを効果的に伝えるでしょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デリバリートレーニングビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを迅速かつ効率的に作成します。L&Dチームが新入社員を簡単かつ明確にオンボーディングできるように支援します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
トレーニングスクリプトを作成または貼り付けてください。AIビデオジェネレーターがテキストをダイナミックなビデオに変換し、コンテンツ作成の時間と労力を節約します。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択
多様なAIアバターのライブラリからコンテンツを提示するためのアバターを選択してください。スタイルに合ったビデオテンプレートを選ぶことで、デリバリートレーニングビデオをさらに強化します。
3
Step 3
ビジュアルとボイスオーバーを追加
カスタムブランディング、AIボイスオーバー、関連するストックメディアを使用して企業トレーニングビデオを強化し、一貫性を保ち、視聴者を引き付けます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
自動字幕付きでプロフェッショナルなトレーニングビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比で提供します。完成したコンテンツを学習管理システムやL&Dチームに簡単に配布できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育のために複雑なテーマを簡素化

複雑なトピックを簡単に理解できる魅力的なビデオコンテンツに変換し、あらゆる業界での理解と教育成果を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブチームが素晴らしいトレーニングビデオを制作するのを支援しますか？

HeyGenはリアルなAIアバターと豊富なビデオテンプレート、ストックメディアを備えた強力なAIビデオジェネレーターを提供します。このプラットフォームにより、クリエイティブチームは簡単に魅力的な説明ビデオやインタラクティブなトレーニングビデオを作成し、学習者を引き付けることができます。

HeyGenをデリバリートレーニングビデオメーカーとして使用する主な利点は何ですか？

HeyGenは、AIテキストを瞬時にビデオに変換することで、企業トレーニングビデオの作成を効率化します。高度なAIボイスオーバーによりプロフェッショナルなナレーションが実現し、L&Dチームの制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenはL&Dチームが新入社員向けの効率的なオンボーディングビデオコンテンツを作成するのを支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、新入社員のオンボーディング用の魅力的なトレーニングビデオを開発したいL&Dチームにとって理想的なビデオ作成プラットフォームです。直感的なインターフェースと強力な機能により、迅速なコンテンツ生成が可能になり、新入社員が一貫した魅力的な情報を受け取ることを保証します。

HeyGenのAIアバターとAIボイスオーバーはトレーニングビデオの品質をどのように向上させますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、スクリプトに命を吹き込み、俳優を必要とせずにトレーニングビデオに人間味を加えます。高品質なAIボイスオーバーと組み合わせることで、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを作成し、HeyGenを洗練されたビデオ作成プラットフォームとして確立します。