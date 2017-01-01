L&Dチームが「従業員オンボーディング」モジュールや「コンプライアンス研修」ビデオを迅速に制作する方法を示す1分間のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、フレンドリーな「AIアバター」が新入社員に重要な情報を直接伝える形式にします。音声は明瞭で自然な「ボイスオーバー生成」を使用し、主要なポリシーの高い保持率を確保します。このビデオは、HeyGenの企業研修の効率化における力を示し、技術的なコンテンツの使いやすさを強調することを目的としています。

