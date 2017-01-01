配信トレーニングビデオジェネレーター：迅速に魅力的なコースを作成
魅力的なAIアバターを使用して、L&Dおよびオンボーディング用のプロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサービスチーム向けに、特定の「顧客配送手順ビデオ」を強化する「eラーニング」体験に焦点を当てた2分間の詳細な指導ビデオを開発してください。ビジュアルアプローチは非常に実用的で、「スクリプトからのテキストビデオ」アプローチを使用して視聴者を複雑なステップに導き、明確なビジュアルを伴います。アクセシビリティと学習の強化のために正確な「字幕/キャプション」を組み込みます。全体のトーンは情報的で安心感を与えるものであり、効率的な技術研修の提供を強調します。
「AIビデオジェネレーター」が多様なオーディエンス向けの「研修ビデオ」の作成を加速する方法を示す45秒間のダイナミックなビデオをグローバルトレーニング部門向けに制作してください。ビジュアル的には、ビデオはテンポが速く、柔軟性を示すためにさまざまな「テンプレートとシーン」を紹介し、異なる言語バージョン間の迅速な移行を強調し、「ローカリゼーション」を強調します。音声は「複数言語」でコンテンツを簡単に作成する利点を明確に伝え、技術的なコミュニケーションワークフローの効率を強調します。
技術ライターとL&Dスペシャリストを対象にした1分30秒のプロモーションビデオを作成し、「AIパワードエディター」が「技術文書」や「ワークフローチュートリアル」の「ビデオ作成」をどのように簡素化するかを示します。ビジュアルプレゼンテーションはモダンで洗練されており、「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してリッチコンテンツを作成し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに合わせてビデオの寸法をシームレスに調整する方法を示します。音声はアップビートで自信に満ちており、複雑な技術ワークフローを明確で魅力的なビデオに変換する容易さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターを活用し、ユーザーがテキストスクリプトからプロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを備えており、従来のビデオ制作に必要な時間とリソースを大幅に削減します。
HeyGenはブランド要素や異なるフォーマットでトレーニングビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオにロゴやブランドカラーを統合することができます。また、さまざまなテンプレートやアスペクト比のリサイズツールを利用して、コンテンツが異なるプラットフォームや視聴ニーズに適合するようにすることができます。
HeyGenはグローバルトレーニング配信のためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはグローバルリーチのための高度な技術機能を備えており、1クリックでビデオコンテンツを複数の言語に即座に変換することができます。この機能は、自動字幕と多用途なボイスオーバーと組み合わせることで、多様な国際的なオーディエンスに対してトレーニング資料をアクセス可能で効果的にします。
HeyGenを使用してどのくらい早く高品質のトレーニングコンテンツを制作できますか？
HeyGenのAIパワードエディターと生成AIプラットフォームは、ビデオ作成プロセスを劇的に加速し、高品質のトレーニングコンテンツを迅速に制作することができます。スクリーン録画や直感的なインターフェースなどの機能を備えており、複雑な情報を魅力的なビデオドキュメンテーションに効率的に変換し、トレーニング配信をスピードアップします。