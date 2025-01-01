デリバリーサービスビデオメーカー：今すぐビジネスを強化

AIアバターを使用して簡単に作成された魅力的なマーケティングビデオでエンゲージメントとコンバージョンを向上させましょう。

小規模ビジネスオーナーが「デリバリーサービスビデオメーカー」ソリューションを宣伝するための、ダイナミックな30秒のマーケティングビデオを想像してください。テンポの速いモダンなビジュアルスタイルとエネルギッシュなサウンドトラックで、このビデオはHeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して簡単に作成できることを示し、「ビデオテンプレート」が効率をどれだけ簡単に向上させるかを強調します。

サンプルプロンプト1
地域のデリバリービジネスのマーケティングマネージャー向けに、45秒のパーソナライズされたプロモーションビデオを作成します。この作品は、HeyGenの「AIアバター」を通じて生成された親しみやすい会話調のナレーションを提供する、魅力的な「デジタルアバター」を温かみのあるビジュアルスタイルでフィーチャーし、「カスタムブランディング」と顧客の信頼を強化します。
サンプルプロンプト2
地域のデリバリー会社のソーシャルメディアマネージャー向けに、60秒の指導ビデオが待っています。「マーケティングビデオ」を作成する方法を案内します。多様なデリバリーのストック映像を豊富に使用したダイナミックでプロフェッショナルな美学を採用し、説得力のあるナレーションを使用して、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して魅力的な「ソーシャルメディアビデオ」を作成します。
サンプルプロンプト3
スタートアップのデリバリーサービスや起業家を対象にした、明るくミニマルな30秒の説明ビデオを想像してください。幅広い魅力を持つシンプルな「ビデオメーカー」の力を紹介します。楽観的な音楽スコアがクイック編集デモを伴い、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、これらの「ソーシャルメディアビデオ」がどのプラットフォームにも完璧に適応することを保証します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

デリバリーサービスビデオメーカーの使い方

直感的なAIツールを使用して、コンセプトから完成まで、デリバリーサービス向けのプロフェッショナルなマーケティングビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
既製のテンプレートを選ぶ
さまざまなデリバリーサービスシナリオに合わせて設計された多様な「ビデオテンプレート」から選択して、プロジェクトを迅速に開始し、魅力的なデリバリーサービスビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
スクリプトを貼り付けてAI生成
HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、書かれたコンテンツを魅力的なナレーションとビジュアルに簡単に変換し、マーケティングビデオを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランドのビジュアルアイデンティティを追加
HeyGenの「ブランディングコントロール」を使用して、ロゴ、色、フォントを含めてビデオをカスタマイズし、デリバリーサービスビデオがプロフェッショナルで一貫した外観で際立つようにします。
4
Step 4
マルチプラットフォーム共有のためにエクスポート
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、ソーシャルメディア、ウェブサイトなど、あらゆる目的地に合わせてビデオを準備し、ターゲットオーディエンスに効果的にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで顧客の成功事例を紹介

説得力のあるビデオ証言を通じて、ポジティブな顧客体験を強調し、信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはデリバリーサービス向けの魅力的なマーケティングビデオをどのように作成できますか？

HeyGenは、デリバリーサービスが高品質のマーケティングビデオを効率的に制作するのを支援します。AIを活用したツールと豊富なビデオテンプレートを利用して、売上を向上させ、トラフィックを増加させる魅力的なソーシャルメディアビデオを作成しましょう。

HeyGenでのデリバリーサービスマーケティングにおけるデジタルアバターの役割は何ですか？

HeyGenのAIアバターは、魅力的でアニメーション化されたビデオでデリバリーサービスのマーケティングを活性化します。これらのプロフェッショナルなビデオは、デジタルアバターによってブランドメッセージを効果的に伝え、クライアント体験を向上させます。

特定のデリバリーキャンペーン向けにマーケティングビデオをカスタマイズするのは簡単ですか？

もちろんです。HeyGenは、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを備えており、マーケティングビデオのカスタマイズを非常に簡単にします。カスタムブランディング、ダイナミックなテキストアニメーション、豊富なストック映像ライブラリを使用して、どのデリバリーキャンペーンにも完璧にフィットするコンテンツを作成できます。

HeyGenは多言語ビデオ制作をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多言語機能をサポートしており、多様なデリバリーマーケットに簡単にリーチできます。ナレーションと字幕を生成して、プロフェッショナルなビデオがグローバルなオーディエンスに響くようにし、コンテンツをアクセスしやすく、影響力のあるものにします。