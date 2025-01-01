デリバリーサービスビデオメーカー：今すぐビジネスを強化
AIアバターを使用して簡単に作成された魅力的なマーケティングビデオでエンゲージメントとコンバージョンを向上させましょう。
地域のデリバリービジネスのマーケティングマネージャー向けに、45秒のパーソナライズされたプロモーションビデオを作成します。この作品は、HeyGenの「AIアバター」を通じて生成された親しみやすい会話調のナレーションを提供する、魅力的な「デジタルアバター」を温かみのあるビジュアルスタイルでフィーチャーし、「カスタムブランディング」と顧客の信頼を強化します。
地域のデリバリー会社のソーシャルメディアマネージャー向けに、60秒の指導ビデオが待っています。「マーケティングビデオ」を作成する方法を案内します。多様なデリバリーのストック映像を豊富に使用したダイナミックでプロフェッショナルな美学を採用し、説得力のあるナレーションを使用して、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して魅力的な「ソーシャルメディアビデオ」を作成します。
スタートアップのデリバリーサービスや起業家を対象にした、明るくミニマルな30秒の説明ビデオを想像してください。幅広い魅力を持つシンプルな「ビデオメーカー」の力を紹介します。楽観的な音楽スコアがクイック編集デモを伴い、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、これらの「ソーシャルメディアビデオ」がどのプラットフォームにも完璧に適応することを保証します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはデリバリーサービス向けの魅力的なマーケティングビデオをどのように作成できますか？
HeyGenは、デリバリーサービスが高品質のマーケティングビデオを効率的に制作するのを支援します。AIを活用したツールと豊富なビデオテンプレートを利用して、売上を向上させ、トラフィックを増加させる魅力的なソーシャルメディアビデオを作成しましょう。
HeyGenでのデリバリーサービスマーケティングにおけるデジタルアバターの役割は何ですか？
HeyGenのAIアバターは、魅力的でアニメーション化されたビデオでデリバリーサービスのマーケティングを活性化します。これらのプロフェッショナルなビデオは、デジタルアバターによってブランドメッセージを効果的に伝え、クライアント体験を向上させます。
特定のデリバリーキャンペーン向けにマーケティングビデオをカスタマイズするのは簡単ですか？
もちろんです。HeyGenは、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを備えており、マーケティングビデオのカスタマイズを非常に簡単にします。カスタムブランディング、ダイナミックなテキストアニメーション、豊富なストック映像ライブラリを使用して、どのデリバリーキャンペーンにも完璧にフィットするコンテンツを作成できます。
HeyGenは多言語ビデオ制作をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多言語機能をサポートしており、多様なデリバリーマーケットに簡単にリーチできます。ナレーションと字幕を生成して、プロフェッショナルなビデオがグローバルなオーディエンスに響くようにし、コンテンツをアクセスしやすく、影響力のあるものにします。