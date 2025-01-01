eコマースビジネス向けに60秒のアニメーション説明動画を作成し、注文から顧客の玄関先までの効率的な配送プロセスを示します。ビジュアルスタイルは現代的でクリーンにし、鮮やかなアニメーショングラフィックスを使用し、効率性を伝える熱意あるAIナレーションを加えます。この動画はAI動画の力を効果的に示し、複雑な物流を簡素化し、HeyGenのAIアバターを活用して重要な情報を魅力的に提示します。

ビデオを生成