DEIトレーニングビデオメーカー: 効果的なDEIコンテンツを作成
HeyGenのAIアバターを使用して、ダイナミックで包括的な職場教育のための魅力的な多様性トレーニングビデオを迅速に作成します。
L&Dスペシャリスト向けに45秒のマイクロラーニングモジュールを開発し、既存の従業員に職場の包括性の重要な側面をリフレッシュさせます。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的であり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな外観を迅速に組み立て、コンテンツが簡単に理解でき、記憶に残るようにします。
全社員を対象にした1分30秒の社内コミュニケーションビデオを制作し、職場の包括性を促進するための新しい取り組みを概説します。ビデオは洗練されたブランドの美学を持ち、HeyGenを通じてカスタムブランディング要素を組み込み、すべてのメッセージングで一貫した企業アイデンティティを維持し、仮想プレゼンターが視聴者を更新内容に導きます。
HRマネージャー向けに30秒のショートを作成し、DEIトレーニングビデオの重要な更新を迅速に伝えます。ビジュアルスタイルは直接的でインパクトがあり、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、書かれたコンテンツを動的なビデオに迅速に変換し、明確な字幕/キャプションでアクセシビリティと迅速な理解を向上させます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは多様性と包括性のトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なDEIトレーニングビデオメーカーとして、HRマネージャーやL&Dスペシャリストが高品質な多様性と包括性のトレーニングコンテンツを迅速に制作できるようにします。AIビデオジェネレーターを使用して、スクリプトを魅力的なビデオに効率的に変換し、社内コミュニケーションの取り組みを簡素化します。
HeyGenは魅力的なDEIコンテンツを制作するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、視覚的に魅力的な多様性トレーニングビデオを確保するための事前に作成されたテンプレートやカスタマイズ可能なAIアバターを含む強力なクリエイティブツールを提供しています。カスタムブランディング要素を組み込み、自然な音声を生成し、詳細なスクリプトを作成することもでき、HeyGenは理想的な仮想プレゼンタープラットフォームです。
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの変換をDEIマイクロラーニングに利用できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターと強力なテキストからビデオへの変換機能を活用して、簡潔でインパクトのあるDEIマイクロラーニングモジュールを作成するのに優れています。このAIビデオジェネレーターは、書かれたスクリプトを動的なAI生成ビデオコンテンツに変換し、迅速で理解しやすいトレーニングに最適です。
HRマネージャーとL&Dスペシャリストは、職場の包括性のためにHeyGenのプラットフォームからどのように利益を得ますか？
HRマネージャーとL&Dスペシャリストは、職場の包括性を促進するプロフェッショナルな多様性トレーニングビデオを簡単に制作することで、HeyGenから大いに利益を得ます。プラットフォームのAIビデオジェネレーターはプロセスを簡素化し、効率的な社内コミュニケーションとすべてのDEIイニシアチブにおける一貫したメッセージングを可能にします。