DEIトレーニング動画ジェネレーター: AIで包括的なコンテンツを作成
HeyGenの強力なAIアバターを使用して、L&DおよびHRチームが簡単に包括的な文化を構築できるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
グローバルなL&DおよびHRチームを対象にした60秒の情報動画を制作してください。多様なグローバル環境をダイナミックなビジュアルスタイルで紹介し、魅力的なバックグラウンドミュージックを使用します。動画は、HeyGenの多言語字幕/キャプション機能を視覚的に表示し、トレーニングにおけるアクセシビリティの重要な役割を示し、視聴者がどのようにして魅力的なコンテンツがより広い視聴者に効果的に届くかを理解できるようにします。
中小企業向けに、迅速なDEI統合を求める30秒の明るく簡潔な動画を開発してください。ビジュアルスタイルはカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用し、作成の容易さを強調します。フレンドリーなAIの声が、HeyGenのスクリプトからのテキストから動画への変換機能を使用して、どのように簡単にスクリプトをパーソナライズされた多様性と包括性の動画に変えることができるかを説明します。
HRおよびL&Dマネージャー向けに、45秒のストーリー駆動型の動画をデザインしてください。プロフェッショナルなビジュアルスタイルを使用し、さまざまなシーンとトランジションを駆使して、効果的なDEIプラクティスから生まれるポジティブな実世界のシナリオを描写します。関連するバックグラウンドサウンドを伴ったプロフェッショナルなAIのナレーションがこのミニストーリーを語り、HeyGenの魅力的なテンプレートとシーンがどのようにしてインパクトのある従業員トレーニング動画やeラーニングソリューションに利用できるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なDEIトレーニング動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、さまざまなビデオテンプレートとカスタムビジュアルを使用して、L&DおよびHRチームが非常に魅力的なコンテンツを制作できるようにします。私たちのAIビデオジェネレーターは、トレーニングスクリプトをパーソナライズされた多様性と包括性の動画に簡単に変換し、ダイナミックなAIアバターとナレーションを使用して、メッセージが共鳴するようにします。
HeyGenは既存の多様性トレーニングスクリプトを動画に変換できますか？
はい、HeyGenはスクリプトからの効率的なテキストから動画への変換を専門としています。ビデオスクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオジェネレーターがリアルなAIアバターと同期されたAIナレーションを備えたプロフェッショナル品質の動画を作成し、より広いリーチを可能にする多言語機能をサポートします。
HeyGenは、従業員トレーニング動画を開発するL&DおよびHRチームにとって効果的なツールである理由は何ですか？
HeyGenは、インパクトのある従業員トレーニング動画とDEIトレーニング動画を作成するための効率的なソリューションを提供します。直感的なプラットフォームとキャプションやアクセシビリティオプションなどの機能を組み合わせることで、L&DおよびHRチームが無意識のバイアストレーニングなどのトピックを効果的に扱う包括的なeラーニングソリューションを開発するのに役立ちます。
HeyGenはどのようにしてDEIトレーニング動画に多様なAIアバターと声を取り入れることができますか？
HeyGenは、DEIトレーニング動画でさまざまな背景や人口統計を正確に表現するための多様なAIアバターとAIナレーションの幅広い選択肢を提供します。これらの要素をさらにカスタマイズし、組織の包括的な文化とメッセージに合わせてカスタムブランディングコントロールを適用することができます。