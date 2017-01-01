DEIオンボーディングビデオジェネレーター：新入社員を簡単に引き付ける
カスタマイズ可能なテンプレートと多様なシーンを活用して、すべての新入社員に対して包括的で影響力のあるオンボーディング体験を迅速に作成します。
現在の全社員向けに、包括的な言語と実践の重要性を強調する45秒のトレーニングモジュールを開発してください。これは重要な多様性トレーニングビデオとして機能します。このコンテンツは、プロフェッショナルでありながら魅力的なビジュアルスタイルで、明確で情報豊富なグラフィックと落ち着いた安心感のあるナレーションを必要とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用することで、効率的なコンテンツ更新が可能です。
将来の候補者向けに、活気に満ちた包括的な企業文化を紹介する30秒のダイナミックなリクルートメントクリップを生成してください。これは、DEIオンボーディングビデオジェネレーターの取り組みの一環です。ビデオはエネルギッシュなビジュアルスタイルで、多様なシーン間を素早く切り替え、アップビートでモダンな音楽を使用し、新入社員を引き付けるように設計されています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この魅力的なビデオを迅速に作成してください。
管理職とチームリーダー向けに、職場の多様性に関連する新しい法令遵守要件を詳述する75秒の情報提供オンボーディングビデオセグメントを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで権威あるもので、プロフェッショナルなナレーションと控えめで真剣なバックグラウンドスコアを備えています。HeyGenのボイスオーバー生成機能により、この重要なコミュニケーションのための一貫した高品質のオーディオが保証されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして影響力のあるDEIオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なDEIオンボーディングビデオジェネレーターとして機能し、高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を利用して、魅力的な多様性トレーニングビデオを作成します。複雑なビデオ編集スキルなしで、魅力的な新入社員向けコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenが従業員トレーニングのための強力なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、幅広いビデオテンプレートとシームレスなテキスト-to-ビデオジェネレーターを提供する強力なAIビデオジェネレーターです。これにより、企業は高品質な従業員トレーニングビデオを迅速に制作し、従業員のオンボーディングプロセスを効率化できます。
HeyGenは多言語対応のクリエイティブでカスタマイズされたビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenはクリエイティブなビデオ制作のために設計されており、完全にカスタマイズ可能なシーンと多様なビデオテンプレートのライブラリを提供します。多言語のボイスオーバーとキャプションをサポートしており、異なる言語背景を持つ新入社員を簡単に引き付けることができます。
HeyGenはAIアバターと多様なコンテンツを使用したビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは高度なAIアバターを活用して、ビデオスクリプトの生成をダイナミックなビジュアルストーリーに変えます。このAIビデオジェネレーターは、プロフェッショナルなオンボーディングビデオや従業員トレーニングビデオの作成を可能にし、法令遵守と包括的な職場の表現を保証します。