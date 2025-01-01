DeFiトレーニングビデオジェネレーター：複雑な暗号を簡素化

複雑な分散型金融をAIで明確なトレーニングビデオに変換。ボイスオーバー生成を使用してプロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
特定のDeFiプロトコルとやり取りする方法を案内する、初心者の暗号投資家向けの90秒のステップバイステップトレーニングビデオを開発します。この実践的な「ハウツー」コンテンツは、スクリプト生成からの明確なテキストからビデオを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを活用してブロックチェーン技術の最大限の理解を確保します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーや金融専門家向けに、分散型金融ソリューションを統合することの説得力のある利点を説明する2分間のプロフェッショナルな説明ビデオが必要です。このビデオは、HeyGenのAIアバターを使用して重要なポイントを提示し、メディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なビジュアルを組み込んで、その効果をAI金融説明ビデオメーカーとして示します。
サンプルプロンプト3
現在のDeFiユーザーと潜在的な投資家を対象に、複雑なDeFi概念内の固有のリスクとセキュリティ対策を理解することに焦点を当てた重要な45秒の教育クリップをデザインします。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを効果的に使用し、真剣でありながら明確なビジュアルとオーディオスタイルを採用します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

DeFiトレーニングビデオジェネレーターの使い方

複雑なDeFi概念を魅力的なトレーニングビデオに簡単に変換。AIを活用して明確で製品に正確な教育コンテンツを迅速に作成します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
DeFi教育コンテンツを入力または貼り付けて開始します。当プラットフォームはテキストからビデオ技術を利用して、スクリプトを動的なビジュアルプレゼンテーションに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
プロフェッショナルなAIアバターの中から選び、複雑なブロックチェーンの概念を明確に説明し、トレーニングビデオをより魅力的で親しみやすいものにします。
3
Step 3
ブランディングと強化を適用
ロゴや色を含む組織のブランディングコントロールを適用し、すべてのプラットフォームで一貫してプロフェッショナルなDeFiトレーニングビデオを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
高品質のDeFiトレーニングビデオを完成させ、学習者への配信に向けて最適なアスペクト比でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

DeFiトレーニングの効果を向上

AIを活用したビデオ生成を利用して、魅力的でインタラクティブなDeFiトレーニングコンテンツを作成し、学習者のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてDeFi説明ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがスクリプトを魅力的なDeFi説明ビデオに変換できるようにします。高度なテキストからビデオ技術を使用して、説得力のある分散型金融教育コンテンツの制作を大幅に簡素化します。

HeyGenを使用してブロックチェーン教育コンテンツを制作する際にブランドアイデンティティを維持できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、その他のブランド要素をブロックチェーン説明ビデオに統合することができます。これにより、すべてのDeFiトレーニングビデオジェネレーターの出力で一貫性が確保されます。

HeyGenを使用して生成できる金融トレーニングビデオの種類は何ですか？

HeyGenは多用途なAI金融説明ビデオメーカーであり、従業員のオンボーディングや複雑なDeFiプロトコルのためのトレーニングビデオを含む幅広いトレーニングビデオを制作できます。AIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、多様な教育ニーズに対応する効率的なエンドツーエンドのビデオ生成を実現します。

HeyGenはビデオ内のAI生成ビジュアルとオーディオの多様なオプションを提供していますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターと高品質なAIボイスオーバーを含む豊富なクリエイティブオプションをサポートしています。また、包括的なメディアライブラリとストックサポートを活用して、ブロックチェーン技術の説明のためのビデオコンテンツを強化することができます。