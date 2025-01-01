初心者やオンラインコースに参加している学生を対象にした「ディープラーニングチュートリアル」1分間の動画を作成し、バックプロパゲーションのような複雑な概念を解き明かします。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、抽象的なアイデアを説明するための魅力的なアニメーションを画面上に表示し、明瞭でスタジオ品質のナレーションを補完します。HeyGenの高度な「AIアバター」を活用して、効率的で人間らしい学習体験を提供します。

ビデオを生成