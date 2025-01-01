意思決定改善ビデオメーカーで選択を最適化
リアルなボイスオーバー生成で最大限の明確さを実現し、魅力的なトレーニングとマーケティング動画を迅速に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術コンテンツ制作者向けに設計された45秒の動画を想像し、詳細なドキュメントを魅力的な動画コンテンツに変換するスピードと効率を示します。ビジュアル的には、ダイナミックで画面録画されたデモンストレーションの美学を目指し、クリアで明瞭な音声と控えめな背景音楽を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、手動録画なしで書かれた技術ガイドを迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
L&Dプロフェッショナル向けに2分間のトレーニング動画を開発し、プロジェクトマネージャー向けの新しい重要な意思決定プロトコルを概説します。動画は指導的でステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、画面上の明確なテキストと安心感のあるプロフェッショナルな声を使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を実装して、詳細なプロセス説明全体で一貫した高品質のナレーションを確保し、すべての受講者の理解を向上させます。
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のマーケティング動画を作成し、データを活用した賢明な運用選択の容易さを強調します。活気に満ちた現代的な美学を想像し、魅力的なモーショングラフィックスとエネルギッシュで説得力のある声を使用し、ソーシャルメディアプラットフォームに最適です。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリを活用して、データ駆動型意思決定の概念を簡素化する視覚的に魅力的なストーリーを迅速に構築します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAI動画作成を簡素化しますか？
HeyGenの強力なAI動画ジェネレーターは、スクリプトを魅力的な説明動画に簡単に変換することを可能にし、先進的なテキスト-to-ビデオ技術を活用しています。この効率的なプロセスにより、高品質なコンテンツの迅速な制作が可能です。
HeyGenはAIアバターを作成し、リアルなボイスオーバーを生成できますか？
はい、HeyGenは多様なAIアバターを提供しており、動画に統合することができます。また、洗練されたボイスオーバー生成機能も備えており、スクリプトを本物のデジタルキャラクターと自然な声で生き生きとさせます。
HeyGenが提供する高度な編集機能とコラボレーションツールは何ですか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターとプロ編集機能を提供し、ユーザーがブランドコントロールや字幕生成を使って動画をカスタマイズできます。また、クラウドベースのプラットフォームはリアルタイムのコラボレーションをサポートし、チームの制作ワークフローを向上させます。
HeyGenのAI動画エディターでどのような種類の動画を作成できますか？
HeyGenの直感的なAI動画エディターは、マーケティング動画やソーシャルメディア動画から詳細なトレーニング動画まで、多様なコンテンツの作成をサポートします。動画テンプレートと豊富なストックコンテンツライブラリを活用して、さまざまなビジネスニーズに対応するエンドツーエンドの動画生成を促進します。