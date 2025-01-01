意思決定改善ビデオメーカーで選択を最適化

リアルなボイスオーバー生成で最大限の明確さを実現し、魅力的なトレーニングとマーケティング動画を迅速に制作します。

181/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術コンテンツ制作者向けに設計された45秒の動画を想像し、詳細なドキュメントを魅力的な動画コンテンツに変換するスピードと効率を示します。ビジュアル的には、ダイナミックで画面録画されたデモンストレーションの美学を目指し、クリアで明瞭な音声と控えめな背景音楽を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、手動録画なしで書かれた技術ガイドを迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
サンプルプロンプト2
L&Dプロフェッショナル向けに2分間のトレーニング動画を開発し、プロジェクトマネージャー向けの新しい重要な意思決定プロトコルを概説します。動画は指導的でステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、画面上の明確なテキストと安心感のあるプロフェッショナルな声を使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を実装して、詳細なプロセス説明全体で一貫した高品質のナレーションを確保し、すべての受講者の理解を向上させます。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のマーケティング動画を作成し、データを活用した賢明な運用選択の容易さを強調します。活気に満ちた現代的な美学を想像し、魅力的なモーショングラフィックスとエネルギッシュで説得力のある声を使用し、ソーシャルメディアプラットフォームに最適です。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリを活用して、データ駆動型意思決定の概念を簡素化する視覚的に魅力的なストーリーを迅速に構築します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

意思決定改善ビデオメーカーの使い方

複雑なデータを明確で説得力のある動画に変換し、より良い意思決定を導く直感的なAI動画ジェネレーター。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを入力または貼り付けて開始します。当プラットフォームはテキスト-to-ビデオ技術を活用し、あなたの言葉を瞬時に動画の下書きに変換し、意思決定改善コンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルと声を選択
AIアバターを選んで情報を提示し、メッセージを強化します。スクリプトから生成された自然なボイスオーバーと幅広い動画テンプレートを組み合わせて、明確さとエンゲージメントを確保します。
3
Step 3
ブランドを適用し、仕上げ
ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを追加して動画をパーソナライズします。字幕を簡単に追加してアクセシビリティを向上させ、動画が正確でプロフェッショナルであることを確認するために最終編集を行います。
4
Step 4
洞察をエクスポートして共有
完成したら、高品質の動画をダウンロードします。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、意思決定改善動画をさまざまなプラットフォームに簡単に適応させ、チームや視聴者と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を明確化

.

複雑なテーマを明確で魅力的な説明動画に変換し、複雑なデータをより効果的で改善された意思決定のためにアクセス可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからAI動画作成を簡素化しますか？

HeyGenの強力なAI動画ジェネレーターは、スクリプトを魅力的な説明動画に簡単に変換することを可能にし、先進的なテキスト-to-ビデオ技術を活用しています。この効率的なプロセスにより、高品質なコンテンツの迅速な制作が可能です。

HeyGenはAIアバターを作成し、リアルなボイスオーバーを生成できますか？

はい、HeyGenは多様なAIアバターを提供しており、動画に統合することができます。また、洗練されたボイスオーバー生成機能も備えており、スクリプトを本物のデジタルキャラクターと自然な声で生き生きとさせます。

HeyGenが提供する高度な編集機能とコラボレーションツールは何ですか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターとプロ編集機能を提供し、ユーザーがブランドコントロールや字幕生成を使って動画をカスタマイズできます。また、クラウドベースのプラットフォームはリアルタイムのコラボレーションをサポートし、チームの制作ワークフローを向上させます。

HeyGenのAI動画エディターでどのような種類の動画を作成できますか？

HeyGenの直感的なAI動画エディターは、マーケティング動画やソーシャルメディア動画から詳細なトレーニング動画まで、多様なコンテンツの作成をサポートします。動画テンプレートと豊富なストックコンテンツライブラリを活用して、さまざまなビジネスニーズに対応するエンドツーエンドの動画生成を促進します。