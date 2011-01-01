ディベート ビデオクリエーター：AIを使って即座にインタラクティブなディベートを作成

私たちのディベートビデオクリエーターであなたの議論に命を吹き込み、リアルなAIアバターを使用して魅力的なAIディスカッションを作成し、活気に満ちた会話を実現しましょう。

HeyGenのディベートビデオクリエーター機能を使用して、対照的なAIアバター間での活気に満ちたユーモラスな議論「ピザにパイナップル：賛成か反対か？」を演出した45秒の鮮やかなビデオを作成してください。この魅力的なコンテンツを、明るくエネルギッシュなビジュアルと楽観的なオーディオスタイルを使用してソーシャルメディアの観客に向けて配信し、表現力豊かなAIアバターを通じて様々な意見を際立たせてください。

See What Video Agent Can Create

Try it yourself! Sign up now to receive 3 free videos

background image of a robotic facebackground image of a robotic face

クリエイティブ・モーター

機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活動中

Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

ネイティブビデオの作成

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

エンドツーエンドのビデオ生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

構造と目的を持って建てられた

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

レビュー

ディベート・ビデオメーカーの使い方

最先端のAI技術を使って、プロフェッショナルで魅力的な討論ビデオを生成し、あなたのアイデアを活気ある議論に変えましょう。

1
Step 1
あなたのディベートの台本を作成してください
あなたのディベートのスクリプトを書き始めるか、またはAIディベートジェネレーターを使用して議論の概要を作成します。あなたのコンテンツは、HeyGenのスクリプトからビデオへの機能を活用して、シームレスなエントリーのためのインパクトのあるディスカッションの基盤です。
2
Step 2
AIアバターを選んでください
あなたのディベートで各スピーカーを代表する説得力のあるAIアバターを選択し、HeyGenの高度なAIアバター機能を使用して、それぞれに異なる自然な声を与えて生き生きとさせましょう。
3
Step 3
ビジュアルとブランドをカスタマイズする
HeyGenのブランドコントロールを使用して、ロゴと色をビデオに統合することで、あなたのディベートコンテンツにプロフェッショナルで魅力的な外観を保証します。
4
Step 4
あなたのディベートビデオをエクスポートしてください
満足したら、HeyGenのエクスポートオプションを使用して希望のアスペクト比を選択し、高品質なディベートビデオをエクスポートして、説得力のある議論を世界と簡単に共有しましょう。

ユースケース

HeyGenは、魅力的なディベートビデオを簡単に作成できるように、ディベートビデオ作成プロセスを簡素化します。リアルなIAアバターと自然な声を特徴とするディベートジェネレーターIAを使用して、複数の話者が参加する活気に満ちた議論を生産します。

AIディベートを通じて研修への参加を促進する

.

Enhance training programs and foster deeper understanding through interactive, AI-driven debate videos, improving engagement and retention.

background image

よくある質問

HeyGenのAIディベートジェネレーターは、魅力的なディベートビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenでは、リアルなAIアバターと自然な声を使って、簡単にディベートビデオを作成することができます。あなたのスクリプトをダイナミックでアニメーション化されたディスカッションに変えることができます。私たちのAIビデオメーカーは、複雑な編集を必要とせずに、説得力のあるクリエイティブなビデオコンテンツを生産するプロセスを簡素化します。

HeyGenがカスタマイズ可能なAIディベートビデオに提供する特徴は何ですか？

HeyGenでは、リアルな表情と自然な声を持つ複数のスピーカーでカスタマイズされたディベートビデオを作成するための高度なツールを提供しています。AIアバター、背景、ビデオ編集要素を自分のブランドに合わせてカスタマイズし、ユニークなディベートコンテンツを作成することができます。

HeyGenは高品質のディベートビデオを作成するプロのクリエイターですか？

Por supuesto. HeyGen está diseñado para ser un potente creador de vídeos con IA, permitiendo a los usuarios producir vídeos de debates de calidad profesional con tecnología de IA de última generación. Puedes crear vídeos con facilidad, aprovechando herramientas de IA para una creación de vídeos eficiente y resultados pulidos.

HeyGenは私のディベートのスクリプトをAIボイスを使ったビデオに変換できますか？

はい、HeyGenはあなたのディベートのスクリプトを直接AIの声と対応するAIアバターを備えたダイナミックなビデオに変換することに秀でています。これにより、ディベートビデオの作成プロセスが迅速化し、書かれた議論から魅力的なコンテンツを容易に生成できます。