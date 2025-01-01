ディーラーシップウォークスルージェネレーター: バーチャルショールームを構築
没入型の自動車バーチャルツアーを作成し、ダイナミックなナレーション生成で購入者を引き付けます。
ディーラーオーナーやマーケティングマネージャーを対象に、当社のインタラクティブバーチャルツアーのビジネス上の利点を紹介する90秒のプロフェッショナルビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練され、機能が豊富で、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、ホワイトラベルソリューションを強調します。AIアバターを活用して、主要な利点を提示し、カスタマイズ可能なテンプレートやシーンを示します。
テクノロジー愛好家や3Dアーティスト向けに、バーチャルカーディーラーシップ3Dツアーの最先端の機能、特にAI画像生成技術との統合方法を探る魅力的な2分間のビデオを制作してください。このビデオは、未来的でダイナミックな3Dアニメーションスタイルを持ち、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して生成された専門的なナレーションを備え、広範なメディアライブラリ/ストックサポートで補完されます。
プロジェクトマネージャーやオペレーションスペシャリスト向けに、当社のディーラーシップウォークスルージェネレーターの効率的なワークフローとそのシームレスなモバイルアプリ統合を示す簡潔な45秒のビデオを設計してください。モダングラフィックスと明確な字幕を使用した高速なビジュアルスタイルを採用し、使いやすさを迅速に伝え、出力がさまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートで最適化できる方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは動的コンテンツのためのAI画像生成器としてどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAIを利用して、テキストスクリプトをリアルなAIアバターとカスタムシーンを備えた魅力的なビデオに変換し、静的な画像生成器ではなく「AIビデオ生成器」として効果的に機能します。この技術的な能力により、企業はさまざまなマーケティングニーズに効率的に動的でスケーラブルなコンテンツを作成できます。
HeyGenは自動車バーチャルショールームのバーチャルツアー体験を作成できますか？
HeyGenはインタラクティブな3DバーチャルツアーよりもAIビデオ生成に焦点を当てていますが、バーチャルショールームやディーラーシップウォークスルーをシミュレートする魅力的なビデオコンテンツを制作できます。ユーザーはHeyGenのテンプレート、ブランディングコントロール、AIアバターを活用して、マーケティング用の魅力的な自動車バーチャルツアーを作成できます。
HeyGenは従来の360度写真と比較して製品を紹介するためにどのような技術的利点を提供しますか？
HeyGenはAIアバターとナレーションを通じた動的なストーリーテリング能力を備えたAI駆動のビデオ生成を提供し、静的な360度写真よりも魅力的な体験を提供します。この技術的アプローチにより、バーチャルツアーのコンテキスト内で詳細な説明とインタラクティブなナラティブが可能になり、製品プレゼンテーションを強化します。
HeyGenは効果的なマーケティングのためにディーラーシップウォークスルージェネレーターとしてどのように使用できますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、ディーラーシップがプロフェッショナルなビデオウォークスルーを効率的に生成できるようにし、従来の映画制作の複雑さを排除します。この能力により、高品質なバーチャルツアーコンテンツの作成が簡素化され、顧客のエンゲージメントを高め、物理的な存在なしに施設を紹介できます。