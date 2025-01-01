ディーラートレーニングビデオメーカー：魅力的なスタッフビデオを作成
プロフェッショナルなビデオで従業員トレーニングを効率化。強力なAIアバターを活用してチームを引き付け、学習成果を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
最近採用された販売アソシエイト向けに、優れたディーラー顧客サービスを強調する2分間のオンボーディングモジュールを作成してください。ビデオは温かく招待的なビジュアル美学と励ましのオーディオトーンを特徴とします。HeyGenの多様なテンプレートとシーンをシームレスに統合して構造的なエレガンスを実現し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、効果的な従業員トレーニングのための洗練されたナラティブを確保します。
ディーラーのL&Dチーム向けに、新しい車両機能に関するトレーニングモジュールの迅速な作成を紹介する60秒の情報ビデオを制作してください。エネルギッシュで視覚的に豊かなプレゼンテーションスタイルとダイナミックな声を使用します。AIビデオジェネレーターとして、HeyGenの能力は、正確な字幕/キャプションを含め、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを通じてコンテンツを充実させることで、影響力のあるトレーニングビデオを作成します。
部品部門のスタッフを対象に、新しい在庫管理システムの機能を説明する45秒のチュートリアルビデオを作成してください。望ましいビジュアルスタイルはシンプルで説明的であり、明確で簡潔な声で補完されます。このトレーニングビデオメーカーの例は、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して効率的なコンテンツ作成を示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、さまざまな内部コミュニケーションチャネルに適応可能な重要な技術トレーニングを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてディーラートレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAIビデオプラットフォームを使用して、魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作する力をディーラーに提供します。スクリプトをAIアバターとリアルなAIナレーションで洗練されたコンテンツに変換し、従来のビデオ制作時間を大幅に短縮します。これにより、従業員トレーニングや技術トレーニングモジュールの作成が効率的かつスケーラブルになります。
HeyGenは高度なビデオ制作にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオのような正確なコンテンツ生成を可能にする強力な技術機能を提供します。高度なナレーション生成、多言語字幕/キャプション、ロゴや色などのブランディングコントロールをカスタマイズする機能を含んでいます。これらのツールは高品質で技術的に正確なトレーニングビデオを保証します。
HeyGenのAIアバターは複雑な従業員トレーニングモジュールを強化できますか？
はい、HeyGenのAIアバターは複雑な技術トレーニングやオンボーディングコンテンツを明確かつ一貫して提供するように設計されています。これらのリアルなAIアバターを利用し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオと組み合わせることで、企業はプロフェッショナルで魅力的な従業員トレーニングビデオを作成し、注意と理解を維持できます。
HeyGenはさまざまな技術トレーニングコンテンツのブランド一貫性をサポートしますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを通じて、すべての技術トレーニングビデオでブランドの一貫性を確保します。会社のロゴ、特定のカラーパレット、フォントを簡単に統合し、カスタマイズ可能なテンプレートを利用して統一された外観を実現できます。これにより、すべての従業員トレーニング資料でプロフェッショナルで認識可能なブランドアイデンティティを維持します。