ディーラー研修ビデオジェネレーター：迅速に魅力的なコンテンツを作成
AIアバターを使用して魅力的なディーラー研修ビデオを簡単に作成し、従業員のエンゲージメントを向上させます。
既存のディーラー販売チームのスキルを向上させることを目的とした45秒のダイナミックな研修ビデオを想像してください。高度な交渉技術を示し、モダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルとシャープなアニメーションを備え、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して自信に満ちたナレーションを生成し、正確な配信を確保します。
自動車ディーラーのサービス技術者向けに、新しい診断機器の正しい使用法を示す90秒の説得力のある技術研修ビデオを作成してください。このビデオは、機器のクローズアップショットと画面上の注釈を備えた非常に詳細なビジュアルスタイルが必要で、騒がしい作業場環境での理解を助けるために明確で権威あるナレーションとHeyGenの字幕/キャプションをサポートします。
L&Dチームは、ディーラー管理者向けに30秒のコンプライアンス研修ビデオを作成し、主要な規制の更新を概説できます。このビデオは、クリーンでコーポレートなビジュアル美学を採用し、プロフェッショナルなグラフィックスを特徴とし、フォーマルなトーンのナレーションを備えています。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、広範なデザイン作業なしで洗練されたプロダクションを迅速に組み立てます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてディーラー研修ビデオの作成を変革しますか？
HeyGenは、AIアバターと直感的なツールを活用して、販売促進、従業員のオンボーディング、コンプライアンス研修のためのコンテンツ開発を効率化し、魅力的な研修ビデオを迅速に生成する力をディーラーに提供します。
AIアバターは従業員研修にどのような利点を提供しますか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、動的でパーソナライズされた研修ビデオを作成し、従来の方法と比較して複雑な情報をよりアクセスしやすくし、エンゲージメントを向上させます。
HeyGenは多様なグローバルオーディエンス向けの研修ビデオ作成をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、140以上の言語に1クリックで翻訳された研修ビデオを生成し、あなたの自動車研修コンテンツがローカライズされ、より広いオーディエンスに効果的に届くようにします。
HeyGenはL&Dチームのビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストプロンプトをテンプレートと簡単な更新でプロフェッショナルな研修ビデオに変換し、技術研修や販売促進のための制作時間と労力を大幅に削減します。