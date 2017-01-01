ディーラープロモーションビデオメーカー: AIで販売を促進

カスタマイズ可能なテンプレートで、素晴らしい車のプロモーションビデオを迅速に作成し、販売とエンゲージメントを向上させます。

オンラインで新しい車を探している潜在的な購入者向けに、魅力的な30秒の車のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはスリークでモダンにし、車の特徴をダイナミックなカメラワークで紹介し、現代的でアップビートな音楽と、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用したプロフェッショナルなナレーションで車の利点を明確に伝え、販売を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の顧客や地域社会のメンバーを対象にした、45秒の歓迎的なディーラープロモーションビデオを開発し、優れたサービスと親しみやすいスタッフを強調します。AIアバターを使用して親しみやすい販売またはサービス担当者を表現し、親しみやすいビジュアルスタイル、暖かい照明、ソフトなバックグラウンドミュージックを活用して、信頼性と質の高い顧客ケアを伝えるマーケティングキャンペーンを作成します。
サンプルプロンプト2
即時の取引を求めるソーシャルメディアユーザー向けに、20秒の魅力的なプロモーションビデオを制作し、期間限定の特別オファーや今後のイベントを発表します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、注目を集めるもので、大胆なグラフィックスとエキサイティングな音楽を使用し、HeyGenのコア機能である明確な字幕/キャプションを通じて、価値を重視する購入者を引き付けるために重要な情報を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト3
懐疑的な購入者や社会的証明を求める人々を対象にした、幸せな顧客の証言をフィーチャーした60秒の本格的なビデオをデザインします。ビデオは心温まる本物のビジュアルスタイルで、自然な照明、穏やかなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して顧客の映像や関連するBロールをシームレスに統合し、AIビデオエディターツールでプロフェッショナルに編集されたような洗練された車のプロモーションビデオを作成します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ディーラープロモーションビデオメーカーの使い方

AI駆動プラットフォームを使用して、魅力的なディーラープロモーションビデオを簡単に作成します。素晴らしい車のプロモーションビデオを迅速にデザインし、注目を集め、在庫を紹介します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
車のプロモーションビデオに特化したプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから始めて、作成を迅速に開始します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
ディーラー固有の詳細、ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）、カスタムテキスト、魅力的な音楽でビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
生成と強化
強力なAI機能を活用してプロモーションビデオを洗練し、ナレーションや自動字幕を追加して、洗練された外観にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに合わせてビデオを調整し、完成した車のプロモーションビデオをソーシャルメディアやマーケティングキャンペーンで共有します。

使用例

顧客の証言を紹介

AIを使用して強力な顧客の証言ビデオを開発し、信頼と信頼性を構築し、車両やサービスの購入決定に影響を与えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてディーラープロモーションビデオや車の広告を強化できますか？

HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへのスクリプトなどの高度なAI機能を使用して、魅力的な車のプロモーションビデオや広告を作成する力をディーラーに提供します。これにより、ディーラーに合わせた高品質でプロフェッショナルなプロモーションコンテンツで販売とエンゲージメントを向上させることができます。

HeyGenが提供するAIビデオエディターの機能は、どのようにして効果的なマーケティングキャンペーンをサポートしますか？

HeyGenのAIビデオエディターは、リアルなAIアバターやナレーション生成などの強力なAI機能を提供し、マーケティングキャンペーンに最適です。また、自動字幕を追加し、ドラッグ＆ドロップエディターを活用して、オンラインで魅力的な説明ビデオや製品ビデオを効率的に制作できます。

HeyGenを使用して、ブランドの特定要素をプロモーションビデオにカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、ブランドカラー、カスタムグラフィックスをシームレスにビデオに統合できます。パーソナライズされたテキストやバックグラウンドミュージックも追加でき、プロモーションビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenのオンラインプラットフォームを使用して、どのくらいの速さで高品質のプロモーションビデオを作成できますか？

HeyGenのAI駆動プラットフォームは、多様なビデオテンプレートと効率的なテキストからビデオへの機能を使用して、高品質のプロモーションビデオを迅速に作成できます。プロフェッショナルなコンテンツをすぐに生成し、1080p HD MP4などのさまざまな形式でエクスポートして、あらゆるマーケティングキャンペーンやソーシャルメディアでの共有に備えることができます。