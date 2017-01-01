ディーラープロモーションビデオジェネレーター: 魅力的な車の広告を作成

スクリプトからのテキストビデオでカスタムディーラープロモーションビデオを迅速に作成し、販売を促進し、顧客を引き付けます。

ディーラーのマーケティングマネージャーをターゲットにした45秒のビデオを制作し、HeyGenがプレミアムなディーラープロモーションビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、さまざまな車種やショールームのインテリアのダイナミックなカットを特徴とし、アップビートでプロフェッショナルなサウンドトラックとエネルギッシュなナレーションで補完されます。「テンプレートとシーン」を使用して、魅力的なプロモーションコンテンツを迅速に作成する方法を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最先端のマーケティングを求めるディーラー向けに、AIアバターが車のプロモーションビデオをどのように革新するかを示す60秒の革新的なビデオを作成します。ビジュアルの美学はクリーンで未来的であり、AIアバターが新しい車の特徴や顧客の声をプロフェッショナルに紹介する様子を描写し、スムーズなトランジションと親しみやすく情報豊富なナレーションを伴います。「AIアバター」の力を強調し、ディーラーのメッセージを個別化し、スケールアップする方法を示します。
サンプルプロンプト2
ディーラーの販売およびトレーニング部門向けに設計された1分30秒の包括的な説明ビデオを開発し、HeyGenが特定のモデルや特徴のための強力なディーラー広告ビデオジェネレーターとしての能力を示します。ビジュアルプレゼンテーションは明確で指導的であり、高品質な製品ショットとエレガントなオンスクリーンテキストアニメーションを特徴とし、権威ある正確なナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックでサポートされます。「スクリプトからのテキストビデオ」の効率性に焦点を当て、迅速なコンテンツ作成を実現します。
サンプルプロンプト3
オンラインプレゼンスを最大化することを目指すディーラー向けに、HeyGenをマルチプラットフォーム配信のための究極のプロモーションビデオメーカーとして位置付ける30秒のテンポの速いソーシャルメディア広告をデザインします。ビジュアル的には、さまざまな設定での車両の急速なカットを活用し、トレンディなバックグラウンドミュージックと簡潔でインパクトのあるナレーションを使用して非常に魅力的であるべきです。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がさまざまなソーシャルメディアプラットフォームにシームレスに適応する方法を紹介します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ディーラープロモーションビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIビデオエディターで魅力的なディーラープロモーションビデオを簡単に作成し、エンゲージメントを高め、在庫を紹介します。

1
Step 1
スタートポイントを選択
ディーラー向けにデザインされたプロフェッショナルなテンプレートから選択するか、スクリプトを貼り付けてスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、迅速に開始します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
特定の車種、プロモーション、またはディーラーの特徴を強調するために、ビデオ、画像、テキストを簡単にアップロードして編集します。編集ツールを利用して、オーディエンスに響くカスタムビデオを作成します。
3
Step 3
AIで強化
AIアバターを追加して重要な情報を提示したり、自然な音声を生成したりしてプロモーションビデオを向上させます。AIを活用したツールを利用して、メッセージをダイナミックで魅力的なものにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、ビデオを完成させたら、ダウンロードまたはソーシャルメディアプラットフォームに直接共有します。より広いオーディエンスにリーチし、ディーラーへの関心を高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を紹介

.

満足した車の購入者からの本物で魅力的なビデオテスティモニアルを制作し、ディーラーの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてディーラープロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIビデオエディターおよびディーラープロモーションビデオジェネレーターとして機能し、魅力的な車のプロモーションビデオを簡単に作成できます。AIを活用したツールを利用して、自動車キャンペーンのためのダイナミックなビデオマーケティングコンテンツを生成できます。

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバターと強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を備えており、コンテンツ作成プロセスを効率化します。これらのAIを活用したツールにより、単なるテキストを魅力的なビジュアルストーリーに迅速に変換できます。

HeyGenのテンプレートを使用してディーラー広告ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenのオンラインエディターは、プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートと強力な編集ツール、ブランドコントロールを提供します。これにより、ディーラー広告ビデオを完全にカスタマイズし、ブランドアイデンティティに完璧に一致させることができます。

HeyGenはビデオマーケティングのためにどのような出力オプションを提供していますか？

HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを含む柔軟な出力オプションを提供します。これにより、ビデオマーケティングコンテンツがプロフェッショナルに見え、すべての配信チャネルで優れたパフォーマンスを発揮します。