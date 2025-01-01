ディーラートレーニングビデオツール：オンボーディングの効率化
AIアバターを使用して、従業員の成長と営業支援を強化する魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富なディーラーシップのサービス技術者向けに、新しい診断ソフトウェア機能を示す45秒の簡潔なハウツーガイドを開発してください。ビジュアルスタイルは直接的で非常に情報豊かであり、動的なテンプレートとシーンを使用して画面キャプチャのウォークスルーをシミュレートし、各ステップを強調する正確な字幕/キャプションを使用します。HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションを活用して、ハウツーガイドとビデオドキュメントのための効率的で理解しやすいビジュアルエイドを作成します。
ディーラーシップの管理および営業チーム全体を対象に、最新のオンライン在庫管理プラットフォームのアップデートを紹介する1分の洗練された発表ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは権威あるが親しみやすく、クリーンなグラフィックスと一貫したブランディングを使用し、スクリプトから生成されたプロフェッショナルなナレーションで語られます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、さまざまな内部コミュニケーションチャネル向けに簡単にアスペクト比のリサイズとエクスポートを可能にし、効果的な知識共有と営業支援を促進します。
ディーラーシップの営業担当者を対象に、資金調達オプションに関する一般的な顧客の質問に対処するためのクイックヒントを提供する30秒の簡潔なビデオを設計してください。ビジュアルアプローチは魅力的でダイナミックであり、関連するメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルとアニメーションテキストハイライトを組み込み、エネルギッシュなナレーションを伴います。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートと音声生成を効果的に活用し、技術チュートリアル形式でのインパクトのある従業員開発を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルな音声を使用して、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに変換します。その直感的なインターフェースと多様なテンプレートにより、複雑なコンテンツ作成が容易になります。
HeyGenは技術トレーニングやハウツーガイドに効果的に利用できますか？
はい、HeyGenは技術トレーニングに最適なAIビデオプラットフォームであり、詳細なハウツーガイドを迅速に作成できます。AI音声と自動字幕を活用して、明確さを高め、効率的な知識共有を促進します。
HeyGenはコンテンツ管理とコラボレーションのためにどのような技術機能を提供しますか？
HeyGenは、シームレスなコンテンツ管理のための強力な技術機能を提供し、中央集約型のビデオストレージと安全な共有オプションを含みます。モバイルおよびデスクトップアプリでのアクセス性とコラボレーションツールにより、チームの生産性と知識保持を向上させます。
HeyGenは教育コンテンツでのブランド一貫性をどのように維持しますか？
HeyGenは、包括的なブランディングコントロールを通じて、すべての従業員開発および営業支援コンテンツで強力なブランド一貫性を維持することを可能にします。ユーザーはカスタムロゴ、ブランドカラーを統合し、カスタマイズされたテンプレートを利用して、すべてのビデオが企業のアイデンティティをプロフェッショナルに反映することを保証します。