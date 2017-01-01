ディーラーオンボーディングジェネレーター：効率的なワークフローを瞬時に作成

スマートオンボーディングテンプレートを生成し、コンプライアンスチェックを自動化して、魅力的なチュートリアルのためのスクリプトからのテキストビデオで強化されたシームレスな体験を保証します。

ITマネージャーと調達リーダーを対象にした1分間のビデオを作成し、ディーラーオンボーディングジェネレーターがどのように業務を効率化するかを示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、効率的な自動化ワークフローと堅牢なドキュメント管理機能を明確な画面上のテキストとHeyGenの音声生成機能を使用した自信に満ちたナレーションで紹介します。音声は正確で情報豊富にし、手作業の削減による技術的な利点を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンプライアンスオフィサーとインテグレーションスペシャリスト向けに90秒のビデオを制作し、システム内での包括的なコンプライアンスチェックの重要な役割を説明します。このビデオはインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチを採用し、データセキュリティと規制遵守を強調し、安心感のある音声トーンを組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、音声がオフの環境でもシームレスな統合に関するすべての技術的詳細が明確に伝わるようにします。
サンプルプロンプト2
サプライチェーンディレクターとITアーキテクトを対象にした2分間の説明ビデオを開発し、ベンダーポータルの高度な機能を詳述します。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックにし、画面録画とアニメーション図を使用して、特にERP統合に関する複雑なシステムの相互作用を示します。HeyGenのAIアバターで作成された権威あるAIアバターがナレーションを行い、アーキテクチャの利点と運用効率を説明します。
サンプルプロンプト3
開発チームとビジネスアナリスト向けに45秒のビデオを生成し、AIフォームビルダーの直感的な力を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでテクノロジー志向にし、サプライヤーオンボーディングソフトウェア内でのカスタムフォームの作成プロセスをステップバイステップで示します。ナレーションは明確で簡潔にし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して直接制作し、使いやすさと迅速な展開を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ディーラーオンボーディングジェネレーターの仕組み

AIを活用したフォームと自動化されたワークフローでディーラーオンボーディングプロセスを効率化し、開始から終了までのコンプライアンスと効率を保証します。

1
Step 1
オンボーディングテンプレートを作成
AIフォームビルダーを利用して、特定の要件に合わせた包括的なディーラーオンボーディングフォームを即座に生成し、シームレスなプロセスを開始します。
2
Step 2
必要な情報とワークフローを選択
必要なフィールドを選択して追加し、自動化されたワークフローを統合し、効率的なデータ収集とプロセスの調整のために特定のコンプライアンスチェックを設定します。
3
Step 3
ドキュメント管理と統合を適用
堅牢なドキュメント管理機能をシームレスに適用し、既存のERPシステムと統合して、すべての重要な情報を集中化したベンダーポータル体験を提供します。
4
Step 4
分析とインサイトを監視することを選択
オンボーディングの進捗を追跡し、サプライヤーのパフォーマンスを評価し、全体的な調達プロセスを継続的に向上させるために、詳細な分析とインサイトにアクセスすることを選択します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なオンボーディング情報を簡素化

.

魅力的なAIビデオで複雑な製品詳細、コンプライアンスチェック、調達プロセスを明確にし、オンボーディングをアクセスしやすく効果的にします。

background image

よくある質問

HeyGenはベンダーとサプライヤーのオンボーディング用トレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは、迅速なテキストからビデオへの生成を可能にすることで、サプライヤーのオンボーディングを大幅に効率化します。スクリプトをAIアバターを使用したプロフェッショナルなビデオにすばやく変換し、自動化されたワークフローを通じて魅力的で一貫性のあるベンダーオンボーディングテンプレートジェネレーターコンテンツを作成できます。

HeyGenはディーラーオンボーディング資料全体でブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、会社のロゴ、色、特定の美学をディーラーオンボーディングジェネレーターのビデオに直接組み込むことができる強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべてのスマートオンボーディングテンプレートで一貫したプロフェッショナルな外観が保証され、新しいパートナーごとにブランドアイデンティティが強化されます。

HeyGenは既存の調達プロセスやベンダーポータルを強化するためにどのような統合機能を提供しますか？

HeyGenのビデオは、既存の調達プロセスやベンダーポータルシステムにシームレスに統合されるように設計されています。ビデオ生成のための直接的なERP統合は主要な機能ではありませんが、生成されたビデオコンテンツは簡単にエクスポートして任意のプラットフォームにアップロードでき、ドキュメント管理と情報共有を強化します。

HeyGenはコンプライアンスチェックのためのオンボーディングビデオコンテンツの効率的な配信と管理をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、字幕/キャプション付きのビデオを生成し、さまざまなアスペクト比でエクスポートすることができ、ドキュメント管理に適した複数のプラットフォームでの効率的な配信を可能にします。これにより、すべての新しいパートナーが重要な情報を受け取り、サプライチェーン管理の取り組みの中でスムーズなコンプライアンスチェックをサポートします。