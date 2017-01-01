ITマネージャーと調達リーダーを対象にした1分間のビデオを作成し、ディーラーオンボーディングジェネレーターがどのように業務を効率化するかを示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、効率的な自動化ワークフローと堅牢なドキュメント管理機能を明確な画面上のテキストとHeyGenの音声生成機能を使用した自信に満ちたナレーションで紹介します。音声は正確で情報豊富にし、手作業の削減による技術的な利点を強調します。

