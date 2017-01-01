ディーラーオンボーディングジェネレーター：効率的なワークフローを瞬時に作成
スマートオンボーディングテンプレートを生成し、コンプライアンスチェックを自動化して、魅力的なチュートリアルのためのスクリプトからのテキストビデオで強化されたシームレスな体験を保証します。
コンプライアンスオフィサーとインテグレーションスペシャリスト向けに90秒のビデオを制作し、システム内での包括的なコンプライアンスチェックの重要な役割を説明します。このビデオはインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチを採用し、データセキュリティと規制遵守を強調し、安心感のある音声トーンを組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、音声がオフの環境でもシームレスな統合に関するすべての技術的詳細が明確に伝わるようにします。
サプライチェーンディレクターとITアーキテクトを対象にした2分間の説明ビデオを開発し、ベンダーポータルの高度な機能を詳述します。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックにし、画面録画とアニメーション図を使用して、特にERP統合に関する複雑なシステムの相互作用を示します。HeyGenのAIアバターで作成された権威あるAIアバターがナレーションを行い、アーキテクチャの利点と運用効率を説明します。
開発チームとビジネスアナリスト向けに45秒のビデオを生成し、AIフォームビルダーの直感的な力を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでテクノロジー志向にし、サプライヤーオンボーディングソフトウェア内でのカスタムフォームの作成プロセスをステップバイステップで示します。ナレーションは明確で簡潔にし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して直接制作し、使いやすさと迅速な展開を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはベンダーとサプライヤーのオンボーディング用トレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、迅速なテキストからビデオへの生成を可能にすることで、サプライヤーのオンボーディングを大幅に効率化します。スクリプトをAIアバターを使用したプロフェッショナルなビデオにすばやく変換し、自動化されたワークフローを通じて魅力的で一貫性のあるベンダーオンボーディングテンプレートジェネレーターコンテンツを作成できます。
HeyGenはディーラーオンボーディング資料全体でブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、会社のロゴ、色、特定の美学をディーラーオンボーディングジェネレーターのビデオに直接組み込むことができる強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべてのスマートオンボーディングテンプレートで一貫したプロフェッショナルな外観が保証され、新しいパートナーごとにブランドアイデンティティが強化されます。
HeyGenは既存の調達プロセスやベンダーポータルを強化するためにどのような統合機能を提供しますか？
HeyGenのビデオは、既存の調達プロセスやベンダーポータルシステムにシームレスに統合されるように設計されています。ビデオ生成のための直接的なERP統合は主要な機能ではありませんが、生成されたビデオコンテンツは簡単にエクスポートして任意のプラットフォームにアップロードでき、ドキュメント管理と情報共有を強化します。
HeyGenはコンプライアンスチェックのためのオンボーディングビデオコンテンツの効率的な配信と管理をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、字幕/キャプション付きのビデオを生成し、さまざまなアスペクト比でエクスポートすることができ、ドキュメント管理に適した複数のプラットフォームでの効率的な配信を可能にします。これにより、すべての新しいパートナーが重要な情報を受け取り、サプライチェーン管理の取り組みの中でスムーズなコンプライアンスチェックをサポートします。