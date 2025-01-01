ディール概要ビデオメーカー：インパクトのあるビデオを作成
魅力的なAIアバターを使用して、重要な洞察を明確かつプロフェッショナルに提示し、ディール概要を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ビジネス開発マネージャーが新しい投資機会をステークホルダーに提示するための60秒の詳細なディール概要を想像してください。このビデオは洗練された企業的な美学を採用し、スムーズなトランジションとデータビジュアライゼーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、詳細なレポートを魅力的なナラティブに変換し、プロフェッショナルなAIアバターによって提供されます。
マーケティングチームを対象とした30秒の魅力的なショートビデオを制作し、新しいディール構造のプロダクトデモビデオを作成する簡単さを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく視覚的で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して画面上のグラフィックを強化し、明確な字幕/キャプションがアクセシビリティを確保し、重要なポイントを強調します。
経営幹部向けに複雑な用語を簡素化し、ディールの戦略的利益を強調する50秒の簡潔なディール概要を設計します。ビジュアルスタイルはミニマリストで洗練されており、温かみのある権威あるAIボイスを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプレゼンテーションプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、どのような観客に対しても高品質でプロフェッショナルな外観を維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオマーケティングを強化できますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして、ユーザーが魅力的なクリエイティブコンテンツを効率的に制作することを可能にします。AIアバターとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能、豊富なビデオテンプレートライブラリを活用して、ビデオマーケティング戦略のための魅力的なビジュアルを作成しましょう。
HeyGenでどのようなプロフェッショナルビデオを作成できますか？
HeyGenは、説明ビデオ、プロモーションビデオ、製品デモビデオなどのプロフェッショナルビデオを作成するための多用途なプラットフォームです。インパクトのあるディール概要ビデオも生成でき、カスタムブランディングコントロールで全てのコンテンツをブランドに合わせることができます。
HeyGenは簡単なビデオ作成とカスタマイズのためのツールを提供していますか？
はい、HeyGenは使いやすいインターフェースと強力なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、ビデオ作成を簡素化します。字幕を簡単に追加したり、ストック写真やビデオの包括的なメディアライブラリを利用したり、ブランドコントロールを適用して一貫した外観を維持することができます。
HeyGenはどのようにして効率的なコンテンツ制作を促進しますか？
HeyGenは、画面とカメラの録画、自動ボイスオーバー生成、字幕機能などの機能を通じてコンテンツ制作を効率化します。また、さまざまなプラットフォームに対応したアスペクト比のリサイズをサポートし、ビデオが多様な配信チャネルに対応できるようにします。