ディール概要ビデオジェネレーター：ピッチを迅速に作成
リアルなAIアバターで観客を魅了し、即座に魅力的な説明動画やセールスピッチを制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに設計された60秒のセールスピッチ動画を開発し、私たちのソリューションの即時の利点を強調します。ダイナミックでエネルギッシュなビジュアルを使用し、HeyGenの豊富なビデオテンプレートとシーンを活用して迅速に制作し、活気ある背景トラックを使用しながら、スクリプトからのテキスト-to-ビデオでインパクトのある配信を実現します。
社内の営業チームや新しいクライアント向けに、最近のパートナーシップの価値提案を明確に説明する30秒のディール概要動画を制作します。ビジュアルプレゼンテーションは明確でブランド化され、理解しやすく、HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連するビジュアルエイドを統合し、親しみやすく安心感のある声で伴います。
マーケティングプロフェッショナルを対象にした50秒のマーケティング動画を作成し、キャンペーン作成におけるAIビデオジェネレーターの変革力を示します。この動画は、視覚的に豊かでクリエイティブな要素を特徴とし、スムーズなトランジションを備え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してマルチプラットフォーム対応を実現し、洗練されたテキスト-to-ビデオで魅力的なAIボイスを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストを魅力的なコンテンツに変換することで、プロフェッショナルなAIビデオを簡単に作成できるようにします。幅広いビデオテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、クリエイティブなビジョンを迅速かつ効率的に実現します。
HeyGenはブランド化された製品動画や魅力的なセールスピッチを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは優れた製品ビデオジェネレーターであり、カスタムブランディングを使用して高品質なセールスビデオを制作できます。ロゴやカラーを統合して、すべてのマーケティングビデオやセールスピッチでブランドの一貫性を維持します。
HeyGenは魅力的な説明動画を作成するためのどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトから直接生成される高度なAIボイスオーバーを含む、説明動画のための強力なAI機能を提供します。私たちのテキスト-to-ビデオAIは、メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝え、複雑な概念を理解しやすくします。
HeyGenは多様なコンテンツの作成をサポートしていますか？例えば、魅力的なオンボーディング動画など。
はい、HeyGenは多様なコンテンツニーズに対応しており、インパクトのあるオンボーディング動画やディール概要ビデオジェネレーターソリューションを提供します。ダイナミックなAIアバターと豊富なビデオテンプレートを活用して、あらゆる目的に合わせたコンテンツを制作します。