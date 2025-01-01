データビジュアライゼーションビデオメーカー: データを魅力的なストーリーに変える

複雑なデータを直感的なテンプレートとシーンで魅力的なビデオナラティブに変換し、強力なデータストーリーテリングを実現します。

マーケティング専門家向けに設計された45秒のダイナミックなビデオを想像してください。複雑な四半期の結果を魅力的なデータストーリーテリングに変える方法を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、権威あるナレーションが加わり、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、強力なボイスオーバー生成を活用してデータを簡単に生き生きとさせます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに30秒の簡潔なビデオを作成し、コード不要の作成経験がなくても、月次レポート用のプロフェッショナルなインタラクティブビジュアライゼーションを簡単に構築できる方法を示します。このビデオは、クリーンでモダンな美学を持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確な字幕を特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して迅速なコンテンツ制作を行います。
サンプルプロンプト2
教育者を対象とした60秒の教育ビデオを開発し、直感的なナラティブビジュアライゼーションを通じて複雑なデータ概念を説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく、AIアバターがプレゼンターとして登場し、HeyGenのAIアバターと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアル例を提供します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイター向けに30秒の活気あるソーシャルメディアビデオを制作し、カスタムテンプレートがインタラクティブコンテンツをどのように向上させ、キャンペーンの売上を促進するかを強調します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、目を引くもので、インパクトのあるテキストアニメーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと多様なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して注目を集めます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

データビジュアライゼーションビデオメーカーの使い方

コーディング不要で強力なデータストーリーテリングを実現する直感的なプラットフォームで、複雑なデータを魅力的なビデオナラティブに変換します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを始めるには、豊富なビデオテンプレートとシーンから選択します。この基盤により、データビジュアライゼーションビデオを迅速に開始できます。
2
Step 2
データとメディアを追加
データセットを簡単にアップロードし、ダイナミックなグラフやチャートと統合します。豊富なメディアライブラリからリッチメディアを追加してストーリーを強化します。
3
Step 3
ストーリーをカスタマイズ
カスタマイズ可能なテキストアニメーション、フォント、ブランドカラーでナラティブを洗練させます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用してボイスオーバーや説明を追加し、真に没入型のデータストーリーを作成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したデータビジュアライゼーションビデオをさまざまなアスペクト比と解像度でレンダリングします。プレゼンテーションやオンライン共有のために簡単にエクスポートし、効果的に観客に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功と影響を示す

.

成功指標とケーススタディデータを魅力的なビデオナラティブに変換し、見込み客に価値と影響を強力に示します。

background image

よくある質問

HeyGenはコーディングなしでプロフェッショナルなデータビジュアライゼーションビデオを作成するのに適していますか？

HeyGenは、AIを活用したノーコードのオンラインプラットフォームを提供し、複雑なデータを魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換するため、プロフェッショナルなデータビジュアライゼーションビデオを作成するのに最適です。

HeyGenは素晴らしくインタラクティブなデータビジュアライゼーションを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは豊富なビデオテンプレートと強力なカスタマイズオプションを提供し、素晴らしくインタラクティブなデータビジュアライゼーションを作成するのに役立ちます。チャートやグラフ、ビジュアル要素を簡単にカスタマイズして、独自のデータストーリーテリングニーズに合わせることができます。

HeyGenはどのようにして私のデータストーリーテリングとプレゼンテーションを向上させますか？

HeyGenは、AIアバター、ボイスオーバー生成、ダイナミックなビジュアルを組み合わせて、生のデータを魅力的なストーリーに変え、観客に響く没入型のストーリーテリングを可能にします。

HeyGenを使いやすいデータビジュアライゼーションプラットフォームにしている特徴は何ですか？

HeyGenは、使いやすさを重視したオンラインデータビジュアライゼーションプラットフォームで、豊富なメディアライブラリ、テキストアニメーション、アクセスしやすいビデオエディターを備えています。これらのツールにより、誰でも事前の経験なしにデータをビデオ形式で視覚化できます。