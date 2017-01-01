AIを活用した簡単なデータトレーニングビデオジェネレーター

従業員のオンボーディングや技術トレーニングのための魅力的なトレーニングビデオを制作します。AIアバターを活用して、テキストを魅力的でプロフェッショナルなコンテンツに簡単に変換します。

新しいチームメンバー向けに、複雑なデータ概念を説明する45秒の魅力的なビデオを作成し、HeyGenのAIアバターを使用して、明るくモダンなインフォグラフィックスタイルのビジュアルと、明るく親しみやすいナレーションを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家をターゲットにした30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告をデザインし、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、テキストを瞬時に魅力的なビデオに変換する方法を紹介します。テンポの速いカット、トレンディなグラフィック、エネルギッシュなサウンドトラックとクリアなナレーションを組み合わせます。
サンプルプロンプト2
HR部門向けに、新しい会社方針に関する60秒の簡潔なイントロダクトリートレーニングビデオを制作し、HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して、AIアバターと明確で権威あるが親しみやすいナレーションを備えたプロフェッショナルな企業スタイルを作成し、画面上のテキストハイライトで理解を深めます。
サンプルプロンプト3
新しい技術手順を学ぶ従業員向けに、包括的な90秒のビデオドキュメンテーションを開発し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用してステップバイステップのビジュアルと画面録画を提供し、字幕/キャプションでアクセシビリティを補完し、落ち着いた指導的なナレーションとミニマリストデザインでSOPを効果的に詳細化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

データトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

直感的なAIビデオプラットフォームを使用して、データトレーニングスクリプトをプロフェッショナルで魅力的なビデオドキュメンテーションに簡単に変換し、学習と開発プロセスを効率化します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
データトレーニングの内容や詳細な指示をプラットフォームに直接貼り付けます。「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、テキストをダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様な「AIアバター」ライブラリから選択し、データトレーニングをナレーションし、プロフェッショナルな画面上の存在感でコンテンツを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランドとスタイルを適用
教育コンテンツに合わせたプロフェッショナルな「テンプレートとシーン」を適用して、ビデオの視覚的な魅力を高め、ブランドの一貫性を維持します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
自動「字幕/キャプション」を備えた高品質なトレーニングビデオを生成し、LMSへのシームレスな統合や重要なビデオドキュメンテーションとしての共有に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

技術トレーニングを効率化

複雑なデータ概念や技術手順を簡素化し、複雑な情報を明確で理解しやすいAIビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはデータトレーニングビデオの制作にどのように役立ちますか？

HeyGenは革新的なAIビデオジェネレーターで、テキストを魅力的なビデオに変換します。リアルなAIアバターと多様なテンプレートを活用して、ビデオ制作のワークフローを効率化し、魅力的なビジュアルコンテンツを効果的に作成できます。

HeyGenが包括的なビデオドキュメンテーションに効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なAIビデオプラットフォームを提供し、ビデオドキュメンテーションの作成を簡素化します。リアルなAIアバターと高品質なAIナレーションを使用して、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを簡単に制作し、視聴者に響く内容を提供します。

HeyGenはAIを使ってソーシャルメディアビデオやSOPの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはテキストを魅力的なビデオに迅速に変換し、ダイナミックなソーシャルメディアビデオや詳細なSOPに最適です。事前に構築されたテンプレートとカスタマイズオプションを活用して、すべてのビデオコミュニケーションでブランドの一貫性を維持します。

HeyGenはグローバルな従業員オンボーディングビデオの多言語サポートに対応していますか？

はい、HeyGenは多言語ビデオの作成をサポートしており、グローバルな従業員オンボーディングに最適なツールです。さまざまな言語でAIナレーションを簡単に生成し、多様な労働力に対してトレーニングビデオをアクセス可能で効果的にします。