新入社員向けに、一般的なフィッシング詐欺の認識とデータ漏洩の防止に焦点を当てた1分間のシナリオベースの動画を作成してください。ビジュアルスタイルは親しみやすく、ややインタラクティブで、HeyGenのAIアバターを使用して正しい行動と誤った行動の両方を示し、明確で安心感のあるナレーションを生成します。

全スタッフを対象とした年次セキュリティ意識向上トレーニングのための90秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを開発し、強力なパスワードの作成と多要素認証の有効化のベストプラクティスを強調します。字幕/キャプションを通じて重要なステップを強調するクリーンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して権威あるトーンを維持します。
HRや法務など、顧客や会社の機密データを扱う部門向けに、2分間の包括的なコンプライアンス研修ビデオを制作し、安全なデータ処理プロトコルと規制要件を詳述します。ビデオは情報的で真剣なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を効率的に使用して生成します。
リモートワーカーや個人デバイスを使用する従業員向けに、データ損失を防ぐための基本的なモバイルデバイスセキュリティプラクティスをカバーする45秒のクイックチップビデオを設計します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でテンポが速く、簡潔で、ダイナミックなAIアバターをフィーチャーし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまな画面サイズに最適化され、簡単に配布できるようにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

データセキュリティトレーニングビデオメーカーの仕組み

組織全体のセキュリティ意識とコンプライアンスを向上させるために、魅力的で製品に正確なデータセキュリティトレーニングビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
トレーニングコンテンツを作成
データセキュリティスクリプトをテキストからビデオに変換して魅力的なビデオコンテンツを作成します。あるいは、プロフェッショナルなテンプレートライブラリから選択して、セキュリティ意識向上トレーニングモジュールを迅速に構築します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターを選択してデータセキュリティメッセージを伝えることで、エンゲージメントを高めます。AIアバターはスクリプトを生き生きとさせ、複雑なトピックを従業員にとってより親しみやすいものにします。
3
Step 3
カスタマイズと洗練
カスタムロゴと色でブランドの独自性を適用します。自然な音声のナレーションを生成し、字幕を追加してコンプライアンス研修ビデオがアクセスしやすく、影響力のあるものにします。
4
Step 4
エクスポートと配布
完成したデータセキュリティトレーニングビデオを、あらゆるプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比でダウンロードします。新しいコンテンツを学習管理システム（LMS）にシームレスに統合し、従業員に簡単に配布します。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なセキュリティ概念を解明

複雑なデータセキュリティトピックを明確で理解しやすく、視覚的に魅力的なビデオに変換し、コンプライアンス研修を誰にでもアクセス可能にします。

HeyGenはどのようにしてデータセキュリティトレーニングビデオを強化できますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、データセキュリティトレーニングのための非常に魅力的なビデオコンテンツを作成する力を提供します。AIアバターとダイナミックなシーンを使用して、複雑なセキュリティ意識向上トレーニングを明確で記憶に残るレッスンに変えることができます。

HeyGenはスケーラブルなコンプライアンス研修ビデオ制作のためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは強力なテキストからビデオへの機能、多言語対応のAIナレーション、LMS配信のための簡単な統合を提供します。これにより、広範なコンプライアンス研修ビデオコンテンツの制作の技術的プロセスが効率化されます。

特定のセキュリティ意識向上トレーニングシナリオに合わせてAIアバターやテンプレートをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズを可能にし、フィッシングシミュレーションやデータ漏洩などの特定のセキュリティ意識向上トレーニングシナリオに合わせたさまざまなテンプレートを提供します。これにより、ビデオ制作がブランドとメッセージに完全に一致することが保証されます。

HeyGenはどのくらい早くデータセキュリティのための効果的な従業員オンボーディングビデオを制作できますか？

HeyGenを使用すると、プロフェッショナルなデータセキュリティトレーニングビデオを数日ではなく数分で迅速に制作できます。直感的なインターフェースとAI駆動のツールがビデオ制作のワークフローを大幅に加速します。