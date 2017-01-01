新入社員を含む全従業員向けに、一般的な「フィッシング詐欺」や「ソーシャルエンジニアリング」戦術に対抗するための1.5分間の魅力的なセキュリティ意識向上ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、実写のシミュレーションシナリオとアニメーションによる説明を組み合わせ、視聴者を導く明確で権威あるナレーションを使用します。音声は真剣でありながら親しみやすいものであるべきです。HeyGenの「AIアバター」を活用して、さまざまなソーシャルエンジニアリングの試みをリアルに描写し、「疑わしいリンク」を特定し報告するためのベストプラクティスを示し、非常に共感できる効果的な学習体験を提供します。

