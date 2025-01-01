データ洗練ビデオメーカー：コンテンツを完璧に

強力なAIアバターで、あらゆるビジュアル要素を創造的にコントロールし、魅力的な物語を作り上げましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
SaaSプロダクトマネージャーを対象にした45秒の簡潔な説明ビデオを制作し、「データ駆動型ビデオ」がどのように迅速に生成および洗練されるかを示します。ビジュアルの美学は洗練されて現代的で、データポイントを視覚化するためにアニメーション化されたグラフィックスを使用し、情報豊富なナレーションを伴います。HeyGenの「洗練と編集機能」を強調し、「テンプレートとシーン」を紹介して「AIパーソナライゼーション」に焦点を当てたコンテンツの制作を効率化します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイター向けに、最小限の労力で魅力的な「ソーシャルメディアコンテンツ」を生成するように促す、エネルギッシュな60秒のソーシャルメディアビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、「メディアライブラリ/ストックサポート」機能からのトレンド音楽と鮮やかなビジュアルを取り入れます。「クリエイティブコントロール」を維持しながら、自動的に「字幕/キャプション」を追加して注目を集め、最終的にHeyGenを迅速でインパクトのあるクリップのための究極の「ビデオメーカー」として位置付けます。
サンプルプロンプト3
HR部門を対象にした30秒のプロフェッショナルな企業アップデートビデオを作成し、新しい会社方針やイニシアチブを発表します。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業のブランディングと一貫性があり、AIアバターからの親しみやすくも権威あるトーンを特徴とします。「テンプレートとシーン」を利用してブランドの整合性を確保し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに対応するために効率的にエクスポートし、説得力のある「ビジュアルナラティブ」を提供する方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

データ洗練ビデオメーカーの仕組み

複雑なデータをAIで明確で魅力的なビデオに変換します。強力な洗練と編集機能を活用して、インパクトのあるビジュアルナラティブを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
プラットフォームに洗練されたデータやスクリプトを貼り付けることから始めます。「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用して、コンテンツを瞬時にビデオの基盤に変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
データを視覚的に表現するために、豊富なテンプレートとシーンのライブラリから選択します。AIアバターやストックメディアなどの魅力的な要素を追加してメッセージを強化します。
3
Step 3
洗練と編集を適用
高度な洗練と編集機能を利用してビデオを微調整します。タイミングを調整し、ロゴや色でカスタムブランディングを追加し、データを正確に反映するようにすべての詳細を完璧にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
希望のアスペクト比を設定してデータ駆動型ビデオを完成させます。その後、どのプラットフォームでも使用できるように高品質でポリッシュされたビデオを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例をパーソナライズ

顧客データを魅力的でパーソナライズされたビデオテスティモニアルに変換し、成果を強調し信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオ制作における創造的なコントロールとビジュアルストーリーテリングを促進しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターとテキスト-ビデオ機能を提供し、ユーザーが魅力的なビジュアルナラティブを作成できるようにします。コンテンツを洗練し、さまざまなテンプレートを利用してプロフェッショナルなマーケティングビデオを制作するための強力なツールを提供します。

HeyGenは初期生成後にビデオコンテンツを洗練および編集できますか？

はい、HeyGenはビデオコンテンツを完璧にするための強力な洗練および編集機能を提供します。ユーザーはテキスト-ビデオスクリプトを調整し、ブランディングをカスタマイズし、さまざまなシーンを利用して最終出力の精度とコントロールを確保できます。

HeyGenのビデオ作成自動化とコンテンツのパーソナライズ機能はどのようなものですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なナレーション生成を使用して、テキストをビデオに変換することでビデオ作成を効率的に自動化します。これにより、ユーザーは統合された字幕とキャプションを使用して、パーソナライズされたマーケティングビデオを迅速に制作し、コンテンツ作成のプロセスを効率化できます。

HeyGenは多様なビデオコンテンツ作成に対して柔軟性を提供しますか？

はい、HeyGenは多様なコンテンツニーズに対応するためのテンプレート、豊富なメディアライブラリ、ブランディングコントロールを提供する多用途なビデオ制作ソリューションです。プロフェッショナルなマーケティングビデオ、トレーニング資料、魅力的なソーシャルメディアコンテンツの制作をさまざまなアスペクト比でサポートします。