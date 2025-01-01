安全なコンテンツ作成のためのデータ保護ビデオメーカー

スクリプトからのテキスト動画機能を利用して、すべてのビデオのプライバシー保護を強化し、コンプライアンスを維持します。

203/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
CTOや開発リーダーをターゲットにした60秒の製品紹介動画を制作し、HeyGenがどのように堅牢なプラットフォームセキュリティを確保しているか、特にシームレスなSSO統合に焦点を当てて紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的なもので、テンポの速いトランジションとアップビートな音楽トラックを使用し、AIアバターを活用して複雑なセキュリティ機能を擬人化し、その説明を簡素化します。
サンプルプロンプト2
新入社員向けに、顧客データ保護のベストプラクティスと機密保持を強調する45秒のマイクロラーニング動画を作成します。ビデオは親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルで、暖かい色合いと明確で励みになるトーンをHeyGenのボイスオーバー生成を通じて提供し、複雑なコンプライアンスのトピックを理解しやすく記憶に残りやすくします。
サンプルプロンプト3
エンタープライズIT管理者向けに、セキュアな仮想プライベートクラウド環境内で効果的なペネトレーションテストを実施する方法を示す1分間の技術的なウォークスルー動画をデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは詳細で説明的なもので、画面録画と図を使用し、落ち着いた安定したナレーションで強化され、自動生成された字幕/キャプションにより騒がしい環境でもアクセスしやすく明確にします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

データ保護ビデオメーカーの使い方

チームや視聴者に重要なデータ保護ポリシーと実践を説明するための明確でコンプライアンスに準拠した魅力的なビデオを作成します。

1
Step 1
安全なスクリプトを作成する
データ保護または情報セキュリティメッセージをアウトライン化することから始めます。スクリプトからのテキスト動画機能を使用して、コンテンツを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択する
多様なAIアバターから選択し、ブランドを代表し、データ保護メッセージをプロフェッショナルかつ明確に伝え、安全なコンテンツ作成を強化します。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用する
包括的なブランディングコントロールを使用して、会社のロゴ、色、フォントを適用し、ブランドの一貫性を確保し、プラットフォームのセキュリティを強化します。
4
Step 4
コンプライアンスに準拠したコンテンツをエクスポートして共有する
ビデオを完成させ、必要なアスペクト比でエクスポートします。企業トレーニングやコンプライアンスのためにコンテンツを配布し、複雑な情報を効果的に簡素化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なセキュリティ概念を簡素化する

.

複雑な情報セキュリティとデータプライバシー規制を、理解しやすく魅力的な説明動画に変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の機密情報を保護し、データプライバシーを確保しますか？

HeyGenは、GDPRコンプライアンスなどのグローバルスタンダードに準拠し、ISO/IEC 27001やSOC 2などの認証を保持することで、強力なデータ保護を優先しています。私たちのプラットフォームは、AWSを含む安全なクラウドソリューションを活用し、強力な暗号化プロトコルを使用して顧客データを保護します。

HeyGenのビデオ作成プラットフォーム自体を保護するためのセキュリティ対策は何ですか？

HeyGenは、アクセス制御のためのシングルサインオン（SSO）、定期的なペネトレーションテスト、仮想プライベートクラウド環境など、包括的なプラットフォームセキュリティを実施しています。これにより、安全なコンテンツ作成が可能になり、貴重な資産を保護します。

HeyGenはAIプライバシー保護ビデオメーカーとしてトレーニングに使用できますか？

もちろんです。HeyGenのAIビデオメーカーは、企業トレーニングやコンプライアンスのために、データ保護とプライバシーに関するトレーニングビデオを簡単に作成し、複雑な情報を簡素化して効果的に伝えることができます。AIアバターとスクリプトからのテキスト動画を使用して、重要なセキュリティメッセージを効果的に伝えることができます。

HeyGenは安全なコンテンツ管理とチームコラボレーションのための機能を提供していますか？

はい、HeyGenは、チームアクセスを管理するためのユーザーロールや、機密性と一貫性を維持するためのブランディングコントロールを含む、安全なコンテンツ作成機能を提供しています。私たちのプラットフォームは、ビデオ作成プロセスが開始から終了まで安全で管理された状態を維持します。