データ保護トレーニングビデオメーカーで簡単にコンプライアンスを達成

動的なAIアバターを使用して、従業員プライバシートレーニングのエンゲージメントと保持を向上させましょう。

新入社員向けに、重要な「データ保護トレーニングビデオメーカー」のベストプラクティスに焦点を当てた詳細な2分間のトレーニングビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenの「AIアバター」を活用して、複雑な情報を明確かつプロフェッショナルに提示し、企業の視聴者を対象にしたクリーンで情報豊富なビジュアルスタイルと安心感のある音声トーンを目指します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全従業員向けに、最近のプライバシー規制の変更を説明する1分間の「コンプライアンス」更新「トレーニングビデオ」を開発してください。このビデオは、視覚と音声のスタイルが直接的で権威あるものであり、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、グローバルな労働力に対して複数の言語バージョンでの正確性と一貫性を確保します。
サンプルプロンプト2
「従業員プライバシートレーニング」を効果的に実施する方法を紹介する90秒の指導ビデオを「学習＋開発」専門家向けに制作してください。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックであり、励ましの音声を使用し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を最大限に活用して、HRおよびL&Dチームに対する簡潔で包括的なガイドを提供します。
サンプルプロンプト3
ITセキュリティチーム向けに、新しい「エンタープライズグレードのセキュリティ」プロトコルを説明する75秒の「説明ビデオ」を設計してください。ビジュアルプレゼンテーションは技術的で正確であり、真剣で集中した音声スタイルを持ち、HeyGenの「字幕/キャプション」を利用して、すべての重要な技術用語がITスタッフと管理者によって明確に理解されるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

データ保護トレーニングビデオメーカーの使い方

魅力的でコンプライアンスに準拠したデータ保護トレーニングビデオを簡単に作成しましょう。AIを活用したビデオ作成で従業員の理解と保持を向上させます。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
データ保護コンテンツを簡単に入力します。AIを活用したビデオ作成が、テキストをプロフェッショナルなスクリプトに変換し、ビデオ生成の準備を整えます。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択します。これらのリアルなプレゼンターは、エンゲージメントを高め、複雑なコンプライアンスのトピックをより身近にします。
3
Step 3
ブランディングを適用
ロゴや色など、企業のブランディングコントロールを統合して一貫性を確保します。内部コミュニケーション基準に合わせて外観と雰囲気をカスタマイズします。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
自動字幕付きで完全なデータ保護トレーニングビデオを生成します。チームがコンプライアンスを守り、十分な情報を得られる高品質のコンテンツを制作します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なデータプライバシー規則を解明

複雑なデータプライバシー規制を明確で理解しやすいアニメーションビデオに変換し、知識の伝達と遵守を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIを活用したトレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、使いやすいインターフェースと高度なテキストからビデオへの機能を通じて、プロフェッショナルトレーニングビデオの生成プロセスを簡素化します。ユーザーはスクリプトを簡単に魅力的なコンテンツに変換でき、AIアバターとボイスオーバー生成を活用することで、制作時間を大幅に短縮できます。

HeyGenはコンプライアンスとデータ保護トレーニングのためにどのような高度なセキュリティ機能を提供しますか？

HeyGenは、機密コンテンツを保護するためにエンタープライズグレードのセキュリティを優先しており、データ保護トレーニングビデオメーカーとして理想的です。この堅牢なフレームワークは、従業員プライバシートレーニングビデオが厳格なコンプライアンス基準を満たし、機密情報を保護することを保証します。

HeyGenは企業のブランディングに合わせてビデオをカスタマイズするオプションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、企業のロゴ、色、その他のビジュアル要素をトレーニングビデオにシームレスに統合できます。これらのカスタマイズ機能により、コンテンツが一貫したプロフェッショナルな企業ビデオスタイルを維持することができます。

HeyGenのAIビデオエージェントは組織内でどのような目的で利用できますか？

HeyGenの強力なAIビデオエージェントは、魅力的な説明ビデオの作成から包括的な学習＋開発モジュールまで、さまざまな内部コミュニケーションとeラーニングのニーズに対応できます。健康と安全、新入社員のオンボーディングなどのトピックでトレーニングのエンゲージメントと保持を向上させるのに効果的です。