データ保護説明動画ジェネレーター：コンプライアンスを簡素化
強力なテンプレートとシーンで、従業員のプライバシートレーニングとコンプライアンスをシームレスに確保し、動画作成を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の人事部門とL&D部門を対象とした45秒のトレーニング動画を開発し、データ保護コンプライアンスの重要な側面を強調します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで情報豊かであり、明確で権威あるAIの声が視聴者を主要な規制に導き、HeyGenのボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを利用して明確さとアクセス性を確保します。
マーケティングエージェンシーとコンテンツクリエイターを対象とした60秒のプロモーション動画を作成し、HeyGenのAIを活用した動画作成のスピードと多様性を示します。このアニメーション動画はダイナミックなトランジションと視覚的に豊かな美学を特徴とし、さまざまなビデオテンプレートと広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、効率的に魅力的なストーリーを制作する方法を示します。
内部コミュニケーションマネージャー向けの30秒の内部コミュニケーション動画を制作し、従業員プライバシートレーニングの新しいガイドラインを説明します。ビジュアルスタイルはクリーンで親しみやすく、フレンドリーなAIアバターがスクリプトから直接テキストを動画に変換して、さまざまな内部プラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保しながら、重要なメッセージを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは説明動画のクリエイティブプロセスをどのように向上させますか？
HeyGenのAIを活用した動画作成プラットフォームは、ユーザーフレンドリーなインターフェースと豊富なビデオテンプレートを提供し、魅力的な説明動画の制作を簡素化します。テキストを魅力的なアニメーションビジュアルに変換することができます。
HeyGenはリアルなAIアバターを使ったプロフェッショナルなアニメーション動画を作成できますか？
はい、HeyGenは多様なAIアバターを特徴とするプロフェッショナルなアニメーション動画コンテンツをデザインすることができます。高度なAIボイスジェネレーターと組み合わせて、物語をリアルで効率的に生き生きとさせることができます。
コンプライアンスのための効果的なトレーニング動画を生成する上でのHeyGenの役割は何ですか？
HeyGenは、従業員のプライバシートレーニングやコンプライアンスを含む、影響力のあるトレーニング動画を開発するための理想的なAIを活用した動画作成ツールです。強力なテキストから動画への機能を使用して、既存のスクリプトを洗練された動画コンテンツに簡単に変換できます。
HeyGenはブランド化された動画コンテンツのための広範なカスタマイズオプションを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を組み込むためのブランドコントロールを含む、動画の広範なカスタマイズを提供します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なメディアライブラリを使用して、プロフェッショナルでブランドに合った動画コンテンツを簡単に制作できます。