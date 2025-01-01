データリテラシートレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成

AIを活用したスクリプトからのテキストからビデオへの変換を利用して、魅力的なデータリテラシーコースや共感を呼ぶデータストーリーテリングビデオを瞬時に作成します。

サンプルプロンプト1
統計を学ぶ大学生を対象に、散布図やヒストグラムのようなコアなデータ可視化コンセプトを示す45秒の簡潔な説明動画を作成してください。ビジュアルには、実際の例を示す動的でインタラクティブなチャートやグラフを取り入れ、HeyGenのAIアバターによって説明を導く親しみやすいAIアバターを使用します。音声は落ち着いた教育的なトーンを維持し、重要なデータポイントを強調する控えめな効果音を含めます。
サンプルプロンプト2
企業のトレーナーや教育者向けに、トレーニングコンテンツを作成するためのAIビデオジェネレーターの効率性を強調する30秒のダイナミックな教育動画を制作してください。ビジュアルデザインはモダンで、スピーディーな編集とスクリプトをビデオに変換するHeyGenのテキストからビデオへの機能を示す画面録画を含めます。エネルギッシュで自信に満ちたナレーションが革新的な側面と時間節約の利点を強調します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナー向けに、効果的なデータストーリーテリングを通じて市場動向を解釈するためのクイックヒントを提供する50秒の実用的な動画をデザインしてください。この動画は、シナリオベースのストーリーテリングアプローチを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てられたキャラクターアニメーションを利用します。音声スタイルは、実用的なデータインサイトを説明する親しみやすい会話調の声で、複雑な情報をわかりやすくします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

データリテラシートレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで複雑なデータコンセプトを魅力的でプロフェッショナルなトレーニングビデオに簡単に変換し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
データリテラシーコンテンツを入力することから始めます。AIビデオジェネレーターがテキストを瞬時にダイナミックなビデオシーンに変換します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択してエンゲージメントを高めます。選択したアバターがプロフェッショナルにメッセージを視覚的に伝えます。
3
Step 3
ビジュアルと音声を追加
関連するビジュアルでビデオを豊かにし、自然な音声のボイスオーバーを生成します。アクセシビリティを高めるために字幕/キャプションを含めることもできます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
アスペクト比を調整し、希望のフォーマットでエクスポートしてデータリテラシートレーニングビデオを完成させ、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを完了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なデータコンセプトを簡素化

AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、複雑なデータビジュアライゼーションとコンセプトを簡素化し、すべての学習者にデータリテラシーをアクセス可能で明確にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なデータリテラシートレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なデータリテラシートレーニングビデオジェネレーターとして機能し、複雑なデータコンセプトを明確な教育ビデオに変換します。私たちのAIビデオジェネレーターは、エンドツーエンドのビデオ生成を可能にし、高品質な指導コンテンツを効率的に制作することを容易にします。

HeyGenは高度なAI機能を通じてデータストーリーテリングを強化できますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターと高度なボイスオーバー生成を活用して、データストーリーテリングを生き生きとさせます。これにより、視聴者を深く引き込むダイナミックな説明ビデオを作成できます。

HeyGenはさまざまなコンテンツタイプに対してどのように多用途なAIビデオジェネレーターとなりますか？

HeyGenは、プロンプトネイティブなビデオ作成のための直感的なプラットフォームを提供し、幅広いテンプレートとメディアライブラリへのアクセスをサポートします。アスペクト比のリサイズやエクスポートの機能により、どのプラットフォームにも完璧に適したビデオを提供し、真のエンドツーエンドのビデオ生成を実現します。

HeyGenはチームがブランド化され、アクセス可能な教育ビデオを作成するのをどのように支援しますか？

HeyGenのAIを活用したツールには、ロゴや色のための強力なブランディングコントロールが含まれており、教育ビデオがブランドアイデンティティに一致するようにします。さらに、自動字幕とキャプションにより、データビジュアライゼーションコンテンツがより広い視聴者にアクセス可能になります。