ダッシュボード ビデオメーカー：オンラインで魅力的なビデオを作成
ドラッグ＆ドロップのビデオエディターで、AIアバターを使用してパーソナライズされたタッチを加えながら、簡単に魅力的なビデオを作成できます。
例を探る
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないですか？
これらのプロンプトのいずれかを試してみてください。
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
60秒のナレーションで、デジタルマーケター向けに特化したビデオエディターの技術的な優れた点について深く掘り下げます。このビデオは、ブランドのオンラインプレゼンスを高めるための強力なビデオ作成ツールを求めるプロフェッショナル向けに作られています。スリークでモダンなビジュアルスタイルは、プロフェッショナルなボイスオーバーと組み合わせており、スクリーンレコーディングとアスペクト比のリサイズの力を示しています。ビデオは行動を促すメッセージで締めくくられ、視聴者にこれらのツールを使ってインパクトのあるソーシャルメディア共有を行うよう奨励しています。
教育者やトレーナー向けに設計された30秒のアニメーションの旅に出かけましょう。このビデオは、遊び心があり魅力的なビジュアルスタイルで、教育コンテンツを魅力的に作成するためのアニメーションビデオメーカー機能を紹介しています。ビデオテンプレートとAIアニメーションの使用を強調し、複雑なトピックを簡素化したい人に理想的な選択肢です。陽気なサウンドトラックと明瞭な字幕が、メッセージを幅広い視聴者にアクセスしやすくしています。
中小企業経営者や起業家を対象にした90秒の技術的なウォークスルーを体験してください。このビデオは、クリーンで情報的なビジュアルスタイルで、ビデオ作成ツールの包括的な機能に焦点を当てています。スクリプトとボイスオーバー生成からのテキストからビデオへの使用を強調し、これらの機能がコンテンツ制作を合理化する方法を紹介しています。落ち着いた権威あるナレーションが視聴者をプロセスを通して案内し、デジタルマーケティング戦略を強化したい人にとって貴重なリソースとなっています。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンド動画生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenのダッシュボードビデオメーカーは、高度なビデオエディター機能とAIアニメーションを活用して、ユーザーが簡単にオンラインでビデオを作成し、迅速に魅力的なコンテンツを制作できるようにします。
魅力的なソーシャルメディア用の動画を作成する.
Create captivating social media videos and clips in minutes, enhancing your online presence with HeyGen's intuitive video creation tools.
AIでトレーニングの参加を促進.
Enhance training sessions by creating dynamic and interactive videos that increase engagement and retention using HeyGen's AI-powered features.
よくある質問
HeyGenのダッシュボードビデオメーカーは、私のクリエイティブなプロジェクトをどのように向上させることができますか？
HeyGenのダッシュボードビデオメーカーは、直感的なドラッグアンドドロップインターフェースと豊富なビデオテンプレートを使用して、オンラインでビデオを簡単に作成できるシームレスな方法を提供します。このツールは、あなたが創造的なビジョンを努力なく実現することを可能にします。
HeyGenのビデオエディターは技術ユーザーにどのような機能を提供していますか？
HeyGenのビデオエディターは、ボイスオーバー生成、スクリーンレコーディング、AIアニメーションなどの高度な機能を備えており、精度と柔軟性を求める技術ユーザーにとって強力なビデオ作成ツールです。
HeyGenを使って簡単にアニメーションビデオを作成できますか？
はい、HeyGenのアニメーションビデオメーカーは、AIアバターやテキストからビデオへの機能を使用して、最小限の労力でコンテンツを際立たせる魅力的なアニメーションを作成することができます。
HeyGenは私のビデオでソーシャルメディア共有をサポートしていますか？
もちろん、HeyGenはアスペクト比のリサイズやエクスポートオプションを提供することで、ソーシャルメディアへの簡単な共有を実現し、動画が様々なプラットフォームに最適化されるようにしています。