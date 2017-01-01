ダッシュボードチュートリアルビデオジェネレーターで効率を解放

プロフェッショナルなチュートリアルビデオを簡単に作成。スクリプトを魅力的なビジュアルガイドに変換するために、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用します。

初心者向けに、明るくクリアなビジュアルと陽気で親しみやすいナレーションで45秒のダッシュボードチュートリアルビデオを簡単に作成することを想像してください。この魅力的なビデオは、AIチュートリアルビデオジェネレーターの実例であり、視聴者をステップバイステップで案内するリアルなAIアバターを特徴とし、HeyGenの正確なナレーション生成によって最大限の明瞭さを実現しています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内チームや新入社員向けに、プロフェッショナルな60秒のビデオドキュメンテーションを作成し、クリーンなビジュアルと落ち着いた指導的なトーンを活用します。複雑なテキストをAIで簡潔なSOPに変換し、HeyGenの高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、理解を深めるために必要な字幕を含めます。
サンプルプロンプト2
営業およびマーケティングの専門家が、どのようにして効果的なクライアントプレゼンテーションを迅速に作成できるか？洗練されたモダングラフィックスと自信に満ちた説得力のある声で、HeyGenのAI駆動のテンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートがどのようにエンゲージメントとプロフェッショナリズムを高め、すべてのプレゼンテーションを忘れられないものにするかを示す30秒のダイナミックなビデオを開発します。
サンプルプロンプト3
広範なEラーニングプラットフォームのコンテンツを、教育者やトレーニングマネージャー向けの魅力的な90秒の指導ビデオに変換します。教育的なステップバイステップのビジュアルと明確で権威ある声を組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が詳細な指示をプロフェッショナルなチュートリアルにシームレスに変換し、多様なプラットフォーム向けの柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供する方法を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ダッシュボードチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

AI駆動のプラットフォームを使用して、複雑なデータの説明を明確でプロフェッショナルなビジュアルガイドに変換し、魅力的で正確なチュートリアルビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
ダッシュボードチュートリアルのコンテンツを作成または貼り付けて開始します。**スクリプトからのテキスト-to-ビデオ**機能を使用して、書かれた説明を瞬時にダイナミックなビデオナラティブに変換し、ビジュアルの強化に備えます。
2
Step 2
AIアバターを選択
チュートリアルを提示するために多様な**AIアバター**から選択します。これらのデジタルプレゼンターはプロフェッショナルなタッチを加え、ビデオドキュメンテーションを視聴者にとって魅力的で親しみやすいものにします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
ダッシュボードのスクリーンショットを統合し、**ブランディングコントロール**を使用してブランドの色やロゴを適用します。これにより、作成するプロフェッショナルなチュートリアルが会社のアイデンティティと一貫性を保ちます。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
ダッシュボードチュートリアルが完成したら、最終ビデオを簡単に生成します。**アスペクト比のリサイズとエクスポート**を利用して、完成したチュートリアルビデオがどのプラットフォームやデバイスにも完璧にフォーマットされるようにします。

使用例

複雑なダッシュボードの概念を簡素化

複雑なダッシュボードのための明確で魅力的なビデオドキュメンテーションを作成し、複雑な機能を簡単に理解できるようにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなチュートリアルの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIチュートリアルビデオジェネレーターであり、テキストを魅力的なビデオに変換し、リアルなAIアバターとAI生成のナレーションを活用して、プロフェッショナルなチュートリアルの作成を簡素化します。

HeyGenはSOPの効果的なビデオドキュメンテーションの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenはAIを活用したテンプレートと直感的なビデオエディターを提供し、ビデオドキュメンテーションとSOPの作成プロセスを簡素化し、標準作業手順を明確に伝えることを保証します。

HeyGenはレポートダッシュボードトレーニングビデオの生成にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは強力なダッシュボードチュートリアルビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがPower BIのようなプラットフォーム向けの包括的なレポートダッシュボードトレーニングビデオを作成し、社内チームやクライアントプレゼンテーションの明確さを向上させることを可能にします。

チュートリアル以外で、HeyGenの生成AIはどのように多様なコンテンツを向上させますか？

HeyGenの生成AIプラットフォームは、Eラーニングプラットフォームからマーケティングまで、多様なコンテンツ作成を可能にし、AIアバターとAI生成のナレーションを活用して、高品質でスケーラブルなビデオコンテンツを簡単に作成します。