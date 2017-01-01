ダッシュボードチュートリアルビデオジェネレーターで効率を解放
プロフェッショナルなチュートリアルビデオを簡単に作成。スクリプトを魅力的なビジュアルガイドに変換するために、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用します。
社内チームや新入社員向けに、プロフェッショナルな60秒のビデオドキュメンテーションを作成し、クリーンなビジュアルと落ち着いた指導的なトーンを活用します。複雑なテキストをAIで簡潔なSOPに変換し、HeyGenの高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、理解を深めるために必要な字幕を含めます。
営業およびマーケティングの専門家が、どのようにして効果的なクライアントプレゼンテーションを迅速に作成できるか？洗練されたモダングラフィックスと自信に満ちた説得力のある声で、HeyGenのAI駆動のテンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートがどのようにエンゲージメントとプロフェッショナリズムを高め、すべてのプレゼンテーションを忘れられないものにするかを示す30秒のダイナミックなビデオを開発します。
広範なEラーニングプラットフォームのコンテンツを、教育者やトレーニングマネージャー向けの魅力的な90秒の指導ビデオに変換します。教育的なステップバイステップのビジュアルと明確で権威ある声を組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が詳細な指示をプロフェッショナルなチュートリアルにシームレスに変換し、多様なプラットフォーム向けの柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなチュートリアルの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIチュートリアルビデオジェネレーターであり、テキストを魅力的なビデオに変換し、リアルなAIアバターとAI生成のナレーションを活用して、プロフェッショナルなチュートリアルの作成を簡素化します。
HeyGenはSOPの効果的なビデオドキュメンテーションの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはAIを活用したテンプレートと直感的なビデオエディターを提供し、ビデオドキュメンテーションとSOPの作成プロセスを簡素化し、標準作業手順を明確に伝えることを保証します。
HeyGenはレポートダッシュボードトレーニングビデオの生成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは強力なダッシュボードチュートリアルビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがPower BIのようなプラットフォーム向けの包括的なレポートダッシュボードトレーニングビデオを作成し、社内チームやクライアントプレゼンテーションの明確さを向上させることを可能にします。
チュートリアル以外で、HeyGenの生成AIはどのように多様なコンテンツを向上させますか？
HeyGenの生成AIプラットフォームは、Eラーニングプラットフォームからマーケティングまで、多様なコンテンツ作成を可能にし、AIアバターとAI生成のナレーションを活用して、高品質でスケーラブルなビデオコンテンツを簡単に作成します。