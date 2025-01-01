AIトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを迅速に作成
ITプロフェッショナル向けの90秒のハウツーガイドを開発し、HeyGenを使用して迅速なソフトウェアチュートリアルを作成する方法を説明します。画面録画に似たダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、親しみやすい会話調のAIナレーションを組み合わせます。このビデオは、カスタマイズ可能なテンプレートの使用と理解とアクセシビリティを向上させるための自動字幕/キャプション生成を強調します。
HR部門と従業員オンボーディングスペシャリストを対象とした2分間のビデオを制作し、新入社員にとって魅力的な体験を作り出すことに焦点を当てます。このビデオは、現代的で活気のあるビジュアルと多様なAIアバターが新しいチームメンバーを歓迎する様子を特徴とし、HeyGenの「ナレーション生成」を通じて生成された励ましのナレーションが補完します。これは、パーソナライズされたオンボーディングにおけるAIアバターの力を強調します。
ビジネスマネージャー向けに45秒のプロモーションビデオをデザインし、HeyGenを生成AIプラットフォームとして紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて未来的で、コストと時間の効率性を伝え、自信に満ちた簡潔なAIの声を使用します。「スクリプトからのテキストビデオ生成」がどのようにして高品質のコンテンツを迅速に生成し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できるかを示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニングのためのAI駆動のビデオ作成をどのように支援しますか？
HeyGenはテキストをビデオに変換する生成AIプラットフォームであり、AIアバターと高度なテキスト読み上げ技術を使用してプロフェッショナルなトレーニングビデオを作成し、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenは既存のワークフローと統合してビデオ制作を効率化できますか？
はい、HeyGenはスクリプトをビデオに変換し、ChatGPTのようなツールと統合し、カスタマイズ可能なテンプレートを利用することで、L&Dチームや従業員オンボーディングの取り組みの効率を大幅に向上させます。
HeyGen内でAIアバターとビデオコンテンツのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenはAIアバターとビデオコンテンツの広範なカスタマイズを提供し、ブランドコントロール、豊富なメディアライブラリ、非常にパーソナライズされた魅力的なトレーニングビデオを作成するためのカスタムアバタークローンの作成が可能です。
HeyGenは多言語でアクセシブルなトレーニングビデオを作成する機能を提供していますか？
はい、HeyGenは高度なテキスト読み上げ技術と自動字幕/キャプションを活用して、多言語のトレーニングビデオの作成を支援し、マイク、カメラ、俳優を必要とせずに多様な視聴者へのアクセスとリーチを向上させます。