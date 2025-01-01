ダンスプログラムビデオジェネレーター: 写真を踊らせる
高度なAIアバターを使用して、どんな写真からでも高品質でシェア可能なダンスビデオを作成し、即座にソーシャルメディアでのインパクトを与えます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
友達と軽いコンテンツを共有するための、10秒の面白い短編動画を生成してください。知人の静止画像がばかげた「カスタマイズ可能なスタイル」のダンスを披露し、シェア可能な「面白いミーム＆GIFを作成」します。ビジュアルトーンは誇張されてコミカルで、風変わりな効果音と気まぐれなインストゥルメンタルトラックを伴います。HeyGenの「AIアバター」を活用して、ユニークな表情で写真に命を吹き込み、記憶に残る笑いを誘う体験を保証します。
ファンコミュニティやアーティスト向けに、30秒の壮大な動画を開発し、「お気に入りのキャラクターに命を吹き込む」ことができるようにします。「リアルなダンスムーブ」を通じて、ビジュアルスタイルはシネマティックでドラマチックにし、オリジナルのオーケストラ音楽やジャンル特有の音楽に合わせた複雑な振り付けを特徴とし、キャラクターの個性を際立たせます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を組み込んで、キャラクターからの短くてインパクトのある紹介や引用を追加し、物語の深みを増します。
小規模ビジネスやイベントオーガナイザー向けに、20秒のプロフェッショナルな「写真をバイラル動画に変換」するセグメントを作成し、ブランドイメージやロゴがダイナミックに踊り、イベントや製品を宣伝します。ビジュアルの美学は洗練されて現代的でエネルギッシュであり、現代的でロイヤリティフリーのバックグラウンドミュージックトラックで補完され、「AIダンスビデオテンプレート」が洗練された結果を提供します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して、行動を促すメッセージやイベントの詳細をシームレスに統合し、エンゲージメントとバイラリティを最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
写真を魅力的なAIダンスビデオに変換するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、静止写真をダイナミックでシェア可能なAIダンスビデオに簡単にアニメーション化することを可能にします。お気に入りのキャラクターや個人の写真に命を吹き込むことが、いくつかの簡単なステップで可能です。
AIダンスビデオに対するHeyGenのクリエイティブなオプションは何ですか？
HeyGenは、あなたのクリエイティブなビジョンに合ったカスタマイズ可能なスタイルとAIダンスビデオテンプレートの範囲を提供します。さまざまなダンスモーションを選択し、音楽とビートを同期させたビデオを生成することもでき、ユニークで魅力的な出力を保証します。
ソーシャルメディア用のAIダンスビデオを簡単に作成して共有できますか？
はい、HeyGenは、5分以内での迅速なビデオ生成を可能にするユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。これにより、面白いミームや高品質でシェア可能なダンスコンテンツを簡単に作成し、ソーシャルメディアプラットフォームでバイラルになる準備が整います。
HeyGenのAIダンスジェネレーターは、リアルな動きでどんな画像にも命を吹き込むことができますか？
高度なモーショントランスファー技術を活用して、HeyGenのAIダンスジェネレーターは、写真の中の誰や何にでもリアルな動きで踊らせることができます。これにより、友達や家族を驚かせたり、ユニークなキャラクターに命を吹き込んだりするためのエンターテイニングなコンテンツを作成する可能性が広がります。