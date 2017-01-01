コンテンツクリエイター志望者向けに、HeyGenが動画制作の初期段階をどのように簡素化するかを紹介する1分間の簡潔な説明動画を制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、画面上のテキストオーバーレイで重要なステップを強調し、プロフェッショナルで明瞭なナレーションを添えてください。この動画では、HeyGenの「スクリプトからのテキストを動画に変換」機能を利用して、書かれたコンテンツを魅力的な動画に簡単に変換する方法を示し、動画編集初心者にとっての使いやすさを強調します。

