デイリーディールビデオメーカー：魅力的なプロモを迅速に作成
魅力的なデイリーディール動画で売上を向上させましょう。テキストからビデオスクリプトを生成してプロフェッショナルな動画を簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家やオンラインコンテンツクリエイターをターゲットにした45秒のプロモーション動画を制作し、AIアバターが期間限定のサービスオファーを説明する、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルとHeyGenのボイスオーバー生成機能を使った親しみやすい声を特徴とします。
価値を求める消費者やソーシャルメディアショッパーを対象にした60秒の割引動画を作成し、説得力のあるビジュアルと熱意あるボイスオーバーで複数アイテムの割引をどのように利用するかを示し、HeyGenの明確な字幕/キャプションでさらに強化します。
起業家やスタートアップが新製品を発表するためのダイナミックな30秒のビデオマーケティングアナウンスメントを作成し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して迅速に生成し、速いペースのビジュアルとモチベーショナルな音楽でイントロダクトリーオファーを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なプロモ動画を迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは豊富なビデオテンプレートライブラリを提供することで、魅力的なプロモ動画の作成を簡素化します。ユーザーはこれらのテンプレートを自分のコンテンツで簡単にカスタマイズし、このオンラインビデオメーカーで数分で高品質なプロモ動画を生成できます。
HeyGenはデイリーディールビデオメーカーとして機能しますか？
もちろんです。HeyGenは魅力的なデイリーディール動画を制作するために設計された効率的なAIプロモビデオメーカーです。AIアバターとボイスオーバー生成を活用して、魅力的な割引動画を迅速に視聴者に届けましょう。
HeyGenはどのようにしてAIを使ってプロフェッショナルな品質のビデオマーケティングを保証しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとリアルなボイスオーバー生成を使用して、プロフェッショナルなビデオマーケティングコンテンツを作成する力をユーザーに与えます。これにより、複雑な制作セットアップを必要とせずに、一貫したブランドの高インパクトな動画を制作できます。
HeyGenを使用してプロモ動画をカスタマイズするためのオプションは何ですか？
HeyGenはプロモ動画のための広範なカスタマイズオプションを提供し、ロゴや色を統合するためのブランディングコントロールを含みます。また、メディアライブラリを活用し、ソーシャルメディアプラットフォームでのシームレスな共有のためにアスペクト比を簡単に調整できます。