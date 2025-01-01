デイリーディールビデオメーカー：魅力的なプロモを迅速に作成

魅力的なデイリーディール動画で売上を向上させましょう。テキストからビデオスクリプトを生成してプロフェッショナルな動画を簡単に作成します。

小規模ビジネスオーナーやeコマースストア向けに、明るくエネルギッシュなビジュアルとアップビートな音楽を使った30秒のデイリーディール動画をデザインし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して魅力的なプロモーションを迅速に開始します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家やオンラインコンテンツクリエイターをターゲットにした45秒のプロモーション動画を制作し、AIアバターが期間限定のサービスオファーを説明する、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルとHeyGenのボイスオーバー生成機能を使った親しみやすい声を特徴とします。
サンプルプロンプト2
価値を求める消費者やソーシャルメディアショッパーを対象にした60秒の割引動画を作成し、説得力のあるビジュアルと熱意あるボイスオーバーで複数アイテムの割引をどのように利用するかを示し、HeyGenの明確な字幕/キャプションでさらに強化します。
サンプルプロンプト3
起業家やスタートアップが新製品を発表するためのダイナミックな30秒のビデオマーケティングアナウンスメントを作成し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して迅速に生成し、速いペースのビジュアルとモチベーショナルな音楽でイントロダクトリーオファーを強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

デイリーディールビデオメーカーの使い方

直感的なAIプロモビデオメーカーで魅力的なデイリーディール動画を迅速に生成し、顧客を引き付けて売上を向上させましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
デイリーディールやプロモーション用にデザインされた豊富なビデオテンプレートから選び、ビデオ作成を開始します。
2
Step 2
コンテンツを作成
特定のデイリーディール情報、商品画像、魅力的なテキストを追加します。AIビデオメーカーを利用して魅力的なビジュアルやAIアバターでオファーを提示します。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを適用
プロフェッショナルなボイスオーバー生成でビデオを強化し、ブランドのロゴや色を統合して一貫した外観を実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ソーシャルメディアなどのプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比でデイリーディールビデオをエクスポートし、魅力的なプロモをより広い視聴者に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAI動画で顧客の成功を強調

本物の顧客成功事例や証言を紹介することで、デイリーディールの信頼性と信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプロモ動画を迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは豊富なビデオテンプレートライブラリを提供することで、魅力的なプロモ動画の作成を簡素化します。ユーザーはこれらのテンプレートを自分のコンテンツで簡単にカスタマイズし、このオンラインビデオメーカーで数分で高品質なプロモ動画を生成できます。

HeyGenはデイリーディールビデオメーカーとして機能しますか？

もちろんです。HeyGenは魅力的なデイリーディール動画を制作するために設計された効率的なAIプロモビデオメーカーです。AIアバターとボイスオーバー生成を活用して、魅力的な割引動画を迅速に視聴者に届けましょう。

HeyGenはどのようにしてAIを使ってプロフェッショナルな品質のビデオマーケティングを保証しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとリアルなボイスオーバー生成を使用して、プロフェッショナルなビデオマーケティングコンテンツを作成する力をユーザーに与えます。これにより、複雑な制作セットアップを必要とせずに、一貫したブランドの高インパクトな動画を制作できます。

HeyGenを使用してプロモ動画をカスタマイズするためのオプションは何ですか？

HeyGenはプロモ動画のための広範なカスタマイズオプションを提供し、ロゴや色を統合するためのブランディングコントロールを含みます。また、メディアライブラリを活用し、ソーシャルメディアプラットフォームでのシームレスな共有のためにアスペクト比を簡単に調整できます。