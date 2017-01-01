忙しい企業チーム向けに、重要な会社の最新情報を洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルと権威ある音声トーンで届けるために設計された45秒のデイリーブリーフィングビデオを作成します。HeyGenのボイスオーバー生成を効果的に活用し、明確なコミュニケーションを実現します。この「デイリーブリーフィングビデオメーカー」ソリューションは、重要な「ニュースビデオ」が迅速に消費され、理解されることを保証します。

