サイバーセキュリティビデオジェネレーター：魅力的なトレーニングを作成

複雑なサイバーセキュリティのトピックを、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して魅力的なトレーニングビデオに変換します。

これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
さまざまな部門の従業員を対象にした60秒のプロフェッショナルな企業研修ビデオを作成し、「データ漏洩」の防止の重要性を強調してください。ビデオはクリーンでやや真面目なビジュアル美学を採用し、企業のストック映像とAIアバターを組み合わせて重要なメッセージを伝え、明確で権威あるナレーションでサポートします。HeyGenの「AIアバター」がどのようにして研修コンテンツをパーソナライズしながら、一貫したブランドイメージを維持できるかを紹介してください。
サンプルプロンプト2
若年層を対象にした30秒の活気ある公共サービスアナウンスをデザインし、「弱いパスワード」の危険性に焦点を当て、強力なオンライン習慣を促進してください。テンポの速いカラフルなビジュアルスタイルを採用し、動的なテキストオーバーレイとトレンディなバックグラウンドトラックに合わせた合成ナレーションを使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を活用して、視覚的に魅力的で影響力のある「サイバーセキュリティビデオメーカー」コンテンツを迅速に制作する効率性を示してください。
サンプルプロンプト3
IT専門家が非技術系スタッフと共有するための60秒の教育ビデオを生成し、一般的なサイバー脅威に対する基本的な「デジタル防御」を説明してください。ビデオは権威あるが親しみやすいトーンを維持し、スクリーン録画、関連するストック写真、AIによる落ち着いた明確なナレーションを組み合わせます。このような微妙なコンテンツを簡単に作成できるHeyGenの強力な「ナレーション生成」と広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」機能を強調してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

サイバーセキュリティビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで複雑なトピックを魅力的なトレーニングコンテンツに変換し、サイバーセキュリティ意識向上ビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを作成または貼り付けてください。AIを活用したプラットフォームが、スクリプトからのテキストビデオ入力を使用してサイバーセキュリティ意識向上トレーニングビデオの基盤を生成します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
メッセージを表現するための多様なAIアバターから選択するか、事前にデザインされたビデオテンプレートとシーンを利用してください。背景をカスタマイズし、ライブラリから関連するメディアを追加します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを適用
スクリプトにリアルなナレーション生成を適用し、幅広い声と言語から選択します。これにより、サイバーセキュリティメッセージが明確かつ効果的に伝えられます。
4
Step 4
エクスポートと共有
サイバーセキュリティビデオを完成させ、アスペクト比を調整し、すぐにエクスポートします。完成したビデオは.mp4形式でダウンロード可能で、企業研修に最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なサイバー脅威を解明

複雑なサイバーセキュリティの概念を明確で理解しやすい教育ビデオに変換し、従業員がデータ漏洩やフィッシング詐欺のようなリスクをよりよく理解し、軽減できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてサイバーセキュリティ意識向上トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIサイバーセキュリティ意識向上ビデオジェネレーターとして機能し、高品質なサイバーセキュリティ意識向上トレーニングビデオの制作プロセスを簡素化します。私たちのAIビデオプラットフォームを使用すると、テキストをAIアバターとリアルなナレーション生成を用いて動的なビデオに変換し、フィッシング詐欺やデータ漏洩のような複雑なトピックを簡単に理解できるようにします。

HeyGenのビデオテンプレートを特定の企業研修ニーズに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは多様なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供しており、特定のコンテンツ、ロゴ、色で研修ビデオをカスタマイズできます。このクリエイティブエンジンは、企業研修のための魅力的なビデオを作成し、脅威に対するデジタル防御を効果的に伝えるのに役立ちます。

HeyGenのサイバーセキュリティビデオ作成におけるAIアバターの役割は何ですか？

HeyGenの高度なAIアバターは、サイバーセキュリティビデオ作成に命を吹き込み、人間味のあるタッチでメッセージを伝えます。スクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、スクリプトを入力するだけでAIアバターが情報を提示し、弱いパスワードや疑わしいリンクの認識などのトピックに対するエンゲージメントを高めます。

HeyGenはサイバーセキュリティコンテンツのエンドツーエンドのビデオ生成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはすべてのサイバーセキュリティコンテンツニーズに対応するエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。明確で魅力的なスクリプトの作成からリアルなナレーション生成、最終的なエクスポートまで、AIを活用したツールが制作ワークフロー全体を簡素化し、ITおよび情報セキュリティチームの時間とリソースを節約します。