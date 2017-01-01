一般社員向けに、フィッシング詐欺の危険性に焦点を当てた60秒の魅力的な動画を作成してください。これは、基本的なセキュリティ意識向上トレーニングの一環として、シナリオベースの例を用い、明確で親しみやすいナレーションを伴った、魅力的でイラスト的なビジュアルスタイルであるべきです。HeyGenの音声生成機能を利用して、一般的なフィッシング攻撃を識別し回避するための実用的なヒントをナレーションしてください。

