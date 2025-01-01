企業の従業員を対象に、一般的なフィッシング攻撃についての認識を高めるための45秒のアニメーション説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは魅力的でやや遊び心があり、明るい色とシンプルなモーショングラフィックスを使用して、疑わしいメールの危険性を伝えます。明確で親しみやすいナレーションを添え、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、異なる言語でも一貫した高品質の音声を提供します。

ビデオを生成