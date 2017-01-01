サイバー研修ビデオメーカー：魅力的なセキュリティコースを作成

AIアバターを使用してサイバーセキュリティ研修を簡単に作成し、全スタッフのエンゲージメントと知識保持を向上させます。

新入社員向けに、基本的なセキュリティ意識の実践を紹介する60秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、明確でシンプルなアニメーションとフレンドリーなAIアバターを使用してメッセージを伝え、最初から魅力的なセキュリティコースを提供します。視覚に合わせて、複雑なトピックを理解しやすくするために、明確で励みになるナレーションを付けてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ITサポートとネットワーク管理者を対象にした90秒の指導ビデオを開発し、高度なデータセキュリティプロトコルに焦点を当ててください。ビジュアルスタイルは技術的で詳細にし、インタラクティブな図やコードスニペットを組み込み、情報豊かで自信に満ちたナレーションを補完します。このビデオは、スクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して簡単に生成され、重要な技術トレーニングリソースとして役立ちます。
サンプルプロンプト2
全組織スタッフ向けに、コンプライアンス研修の最新の更新を概説する45秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルの美学は現代的でアクセスしやすく、クリーンなグラフィックと安心感のある権威ある声を使用して新しいポリシーを説明し、知識の保持を促進します。事前に構築されたテンプレートとシーンを利用することで、この重要な更新の作成を効率化できます。
サンプルプロンプト3
HRおよびL&Dマネージャーを対象にした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを想像し、AIビデオジェネレーターがサイバー研修ビデオメーカーの取り組みをどのように革新できるかを紹介します。ビジュアルとオーディオのスタイルはエネルギッシュで説得力があり、迅速なカットと活気あるナレーションを通じて効率と影響を強調します。多様なチームのために多言語対応を示すために、プロフェッショナルなナレーション生成を利用してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サイバー研修ビデオメーカーの仕組み

魅力的で製品に正確なサイバーセキュリティ研修ビデオを効率的に生成します。AIを活用して、知識保持を向上させる魅力的なコンテンツを作成します。

1
Step 1
AIアバターを選ぶ
多様なライブラリからAIアバターを選び、サイバーセキュリティ研修ビデオのプレゼンターとして、一貫性のある魅力的な画面上の存在感を確保します。
2
Step 2
ブランディングを適用する
ブランディングコントロールを利用して、会社のロゴ、色、フォントを統合し、サイバー研修ビデオをプロフェッショナルでブランドに合ったものにします。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを作成する
スクリプトを明確で自然な音声に変換し、プロフェッショナルなナレーションを作成して、学習者のエンゲージメントと理解を向上させます。
4
Step 4
エクスポートと統合
完成したサイバーセキュリティコースをエクスポートし、既存の学習管理システムにシームレスに統合して、簡単に展開と追跡を行います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なサイバーセキュリティの概念を簡素化

複雑な技術研修やデータセキュリティのトピックを、理解しやすいビデオコンテンツに変換し、コンプライアンス研修をよりアクセスしやすく効果的にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私たちのサイバーセキュリティ研修とセキュリティ意識の取り組みを強化できますか？

HeyGenはAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを活用して、魅力的なセキュリティコースを作成する効果的なサイバー研修ビデオメーカーとして機能します。このアプローチは知識の保持を改善し、チーム全体のセキュリティ意識を強化します。

HeyGenが多様なコンテンツ作成のための高度なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは強力なAIビデオ生成機能を提供し、スクリプトからのテキストからビデオへの変換を、リアルなAIアバターの幅広い選択肢で実現します。ユーザーはテンプレートと強力なブランディングコントロールを活用して、プロフェッショナルで高品質なビデオコンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenは効果的な技術研修とコンプライアンス研修ビデオの制作に適していますか？

はい、HeyGenはビデオ作成を大幅に簡素化し、直感的なプラットフォームを使用して複雑な技術研修ビデオを効率的に生成できます。スクリプトからのテキストからビデオへの機能は、コンテンツ制作を効率化し、すべてのコンプライアンス研修資料の一貫した品質を保証します。

HeyGenは企業利用のためのカスタムブランディングと多言語対応をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオに会社のロゴや色を統合することができます。また、100以上の言語をサポートしており、グローバルなセキュリティ意識と技術研修コンテンツの作成に最適です。