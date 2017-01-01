新入社員向けに、基本的なセキュリティ意識の実践を紹介する60秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、明確でシンプルなアニメーションとフレンドリーなAIアバターを使用してメッセージを伝え、最初から魅力的なセキュリティコースを提供します。視覚に合わせて、複雑なトピックを理解しやすくするために、明確で励みになるナレーションを付けてください。

ビデオを生成