サイバーマンデーの壮大なセールのための広告ビデオテンプレート

HeyGenのテンプレートとシーンを使って、サイバーマンデーの売上を最大化するための注目を集めるソーシャルメディアグラフィックとプロモーションビデオを簡単にデザインしましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやマーケティングチームに最適な30秒のビデオテンプレートをデザインし、モダンでクリーンな美学とエネルギッシュなサウンドトラックでサイバーマンデーのディールをソーシャルメディアで宣伝します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、魅力的なナラティブを簡単に生成しましょう。
サンプルプロンプト2
大企業を対象にしたプロフェッショナルな45秒のサイバーマンデーテンプレートを開発し、洗練された魅力的な広告を作成します。親しみやすく権威あるトーンを使用し、HeyGenのAIアバターを統合して主要なオファーを提示し、パーソナライズされたタッチと高い生産価値を確保します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケター向けの20秒のモバイルビデオを作成し、ダイナミックなビジュアルスタイルとポジティブなオーディオで適応可能なコンテンツを紹介し、サイバーマンデーのプロモーションのためにさまざまなプラットフォームで簡単に再利用できるようにします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートをフル活用して、どの画面にもシームレスに適応させましょう。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サイバーマンデー広告ビデオテンプレートの仕組み

サイバーマンデーセールのための目を引くプロモーションビデオを作成しましょう。カスタマイズ可能なテンプレートと強力な機能が、あらゆるプラットフォーム向けの効果的なキャンペーンデザインをサポートします。

1
Step 1
サイバーマンデーテンプレートを選択
サイバーマンデーセール専用にプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートの幅広い選択肢を閲覧します。HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を利用して、クリエイティブなプロセスを簡単に始めましょう。
2
Step 2
広告のビジュアルをカスタマイズ
選択したテンプレートをブランドのユニークなスタイルでパーソナライズします。色やフォントを調整し、「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用してロゴをアップロードし、真にあなたのものにしましょう。
3
Step 3
魅力的なプロモーションコンテンツを生成
プロモーションテキストを追加し、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能でプロモーションビデオを生き生きとさせましょう。ダイナミックなビジュアルと魅力的なボイスオーバーでメッセージを強化します。
4
Step 4
あらゆるソーシャルプラットフォーム向けにエクスポート
完成した広告をすべてのチャンネルで配信する準備をします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、Instagram、Facebook、TikTokなどのプラットフォーム向けにビデオを最適化し、ソーシャルメディアグラフィックとして活用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

サイバーマンデーセールの緊急性を高める

即時行動を促し、限定的なサイバーマンデーのディールの緊急性を強調するエキサイティングで説得力のあるプロモーションビデオを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なサイバーマンデー広告ビデオテンプレートを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、魅力的なサイバーマンデー広告ビデオテンプレートを簡単に作成する力を提供します。AIアバターとダイナミックなアニメーションを活用して、プロモーションビデオのスクリプトを注目を集めるコンテンツに変換します。多様なデザインオプションにより、サイバーマンデーキャンペーンがどのプラットフォームでも際立つことを保証します。

HeyGenのサイバーマンデービデオテンプレートにはどのようなカスタマイズ可能なオプションがありますか？

HeyGenは、サイバーマンデービデオテンプレートのための広範なカスタマイズオプションを提供します。ブランドの色やロゴでソーシャルメディアグラフィックをパーソナライズし、さまざまなシーンから選択し、ライブラリから独自のメディアを統合します。この柔軟性により、ユニークで効果的なブラックフライデーとサイバーマンデーのプロモーションをデザインできます。

HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けのサイバーマンデープロモーションビデオの生成を支援できますか？

はい、HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化されたサイバーマンデープロモーションビデオを生成するのに役立つように設計されています。Instagram、Facebook、TikTok向けにモバイルビデオコンテンツを簡単にリサイズし、メッセージがどこでも完璧に見えるようにします。私たちのプラットフォームは、広範なリーチのための適応可能なビデオテンプレートを提供します。

HeyGenはどのようにして高品質なサイバーマンデーセールビデオを迅速に制作するのを容易にしますか？

HeyGenは高品質なサイバーマンデーセールビデオの制作を効率化し、迅速な作成を可能にします。テキスト-to-ビデオ機能とプロフェッショナルなボイスオーバー生成、AIアバターを組み合わせることで、洗練されたプロモーションビデオを効率的に制作できます。これにより、サイバーマンデーセールのための注目を集めるビデオを迅速に展開できます。