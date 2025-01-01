サイバーマンデー広告ビデオメーカー：魅力的なセールスビデオを作成
プロフェッショナルなテンプレートを使用して、サイバーマンデーのビデオ広告を迅速に作成し、ホリデーセールを簡単に促進しましょう。
幅広いオーディエンスを対象にした45秒のダイナミックなショッピング広告を開発し、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルとダイナミックなトランジションを備えた複数のサイバーマンデーのディールを紹介し、各製品の利点を明確で説得力のあるナレーションで説明します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、製品の詳細を完璧に伝えましょう。
買い物客が詳細な製品インサイトを求めるための60秒の魅力的な開封体験ビデオを制作し、会話的で本物のビジュアルスタイルと暖かい照明、魅力的なバックグラウンドミュージックを使用し、AIアバターが特集製品を開封してデモンストレーションします。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、魅力的なストーリーを迅速に設定しましょう。
ソーシャルメディア向けの15秒の魅力的なフラッシュセール広告をデザインし、衝動買いをする買い物客をターゲットに、目を引く太字のテキストオーバーレイとトレンドの音楽を使用し、迅速なモバイル視聴に最適化して、即座に興奮を生み出すバイラルなサイバーマンデー広告を作成します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、どのプラットフォームでも完璧に見える広告を作成しましょう。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なサイバーマンデーのビデオ広告を迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートとシーンを提供し、ダイナミックなサイバーマンデーのビデオ広告の作成を簡素化します。これらをカスタマイズして割引オファーを効果的に紹介し、ショッピングシーズンにおけるキャンペーンを非常に効果的にします。
HeyGenのAIアバターはサイバーマンデーのセール広告を強化できますか？
もちろんです。HeyGenのリアルなAIアバターは、サイバーマンデーのセール広告の魅力的なスポークスパーソンとして活躍します。高品質なボイスオーバーでメッセージを伝え、視聴者の注意を引き、製品紹介広告をより記憶に残るものにします。
HeyGenはサイバーマンデーのビデオテンプレートにどのようなクリエイティブアセットを提供していますか？
HeyGenは、アニメーションアセット、音楽、さまざまなデザイン要素を含む豊富なストックアセットライブラリを提供し、サイバーマンデーのビデオテンプレートを充実させます。これにより、各シーンをカスタマイズし、視覚的に魅力的なサイバーマンデーセールポスターやビデオを作成できます。
HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたサイバーマンデー広告の作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせたサイバーマンデー広告の制作を可能にします。ワンクリックでのリサイズやカスタマイズ可能なアスペクト比などの機能を使用して、Instagramストーリー、正方形の投稿、その他のフォーマットに合わせたビデオを簡単に作成し、リーチを最大化できます。