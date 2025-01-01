サイバー意識向上ビデオジェネレーター：魅力的なトレーニングを作成

AIアバターを使用して魅力的なサイバーセキュリティトレーニングビデオを簡単に作成し、ヒューマンエラーを減らし、コンプライアンスを簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象に、堅牢なパスワードマネージャーがどのようにデジタル防御を強化するかを説明する60秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。ビジュアルはクリーンでインフォグラフィックのような美学を持ち、安心感のある専門的なナレーションでサポートされ、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用して重要なセキュリティプラクティスを迅速に広めます。
サンプルプロンプト2
一般のインターネットユーザー向けに、ソーシャルエンジニアリング戦術の陰湿な性質を示す30秒の影響力のある警告物語を制作してください。ビジュアルスタイルは劇的で鋭いカットと緊張感のある音楽スコアでデザインされ、スクリプトからのテキストを使用して簡単に実現し、強力で記憶に残るサイバー意識向上メッセージを確保します。
サンプルプロンプト3
リモートワーカー向けに、ヒューマンエラーを防ぐための安全なWi-Fi接続を維持するためのベストプラクティスを説明する90秒のフレンドリーなアニメーション解説を想像してください。ビジュアルは温かくイラスト的であり、複雑なセキュリティ概念をアクセスしやすく実行可能にするために、Voiceover generationを使用して生成された穏やかでフレンドリーなナレーションが伴います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サイバー意識向上ビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用して影響力のあるサイバーセキュリティトレーニングビデオを迅速に制作し、チームに重要なデジタル防御を提供し、ヒューマンエラーを最小限に抑えます。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
重要な「ビデオスクリプト」を入力し、主要なサイバー意識向上トピックを詳述します。HeyGenの「スクリプトからのText-to-video」機能を活用して、コンテンツを実現します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
多様な「AIアバター」から選択してメッセージを視覚的に伝えます。適切な背景を選び、既存のテンプレートを適用して魅力的な学習体験を提供します。
3
Step 3
ブランディングを適用する
「ブランディングコントロール」を使用して組織のアイデンティティを簡単に統合します。ロゴや色を追加して、トレーニングビデオが会社の確立された外観を反映するようにします。
4
Step 4
生成して配布する
従業員を教育するために設計された洗練された「サイバーセキュリティトレーニングビデオ」を制作します。フィッシングやソーシャルエンジニアリング戦術に効果的に対抗するための重要な知識をチームに提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと保持を向上

AIを活用したビデオでサイバーセキュリティトレーニングにおける従業員のエンゲージメントと保持を大幅に向上させ、重要な情報の吸収を確実にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてサイバー意識向上トレーニングビデオを創造的に強化できますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して魅力的なサイバー意識向上トレーニングビデオを作成する力を与えます。ロゴや色などのブランドコントロールを組み込むことで、すべての従業員トレーニングビデオに一貫したプロフェッショナルな外観を確保できます。

HeyGenのText-to-Videoを使用してサイバーセキュリティトレーニングビデオを作成するプロセスは何ですか？

HeyGenを使用すると、ビデオスクリプトをプロフェッショナルなサイバーセキュリティトレーニングビデオに簡単に変換できます。Text-to-Video技術を使用して、テキストを入力し、多様なAIアバターから選択するだけで、HeyGenがビデオを生成し、ナレーションと字幕を含めてコンテンツ制作を効率化します。

HeyGenはフィッシングなどの一般的なサイバーセキュリティ脅威に対処する従業員トレーニングを支援できますか？

はい、HeyGenはフィッシング詐欺やソーシャルエンジニアリング戦術などの重要なリスクについてスタッフを教育するためのターゲットを絞った従業員トレーニングビデオを作成するのに最適です。実際のシナリオを示すことで、HeyGenはヒューマンエラーを減らし、デジタル防御プロトコルの全体的なコンプライアンスを向上させます。

HeyGenはサイバーセキュリティコンテンツのブランディングとカスタマイズを許可しますか？

もちろんです。HeyGenは、トレーニングビデオのロゴ、色、フォントを含む完全なカスタマイズを可能にする強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべてのデジタル防御コンテンツがプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持します。