プロフェッショナルな結果を生むカスタマイズ可能なビデオジェネレーター
ダイナミックなAIアバターを活用して、ユニークでプロフェッショナルなビデオを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマネージャーがオーディエンスのエンゲージメントを高めることを目指している45秒のダイナミックなソーシャルメディアプロモーションビデオを作成してください。トレンディでエネルギッシュな音楽に合わせて、大胆なグラフィックと多様なAIアバターがシームレスにインタラクションする、テンポの速いビジュアルリッチなプレゼンテーションを視覚化します。スクリプトはスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して作成し、カスタマイズ可能なビデオジェネレーターがソーシャルメディアコンテンツにおける創造的な自由をどのように強化するかに焦点を当てます。
オンラインコースクリエイター向けに、上級教育モジュールを宣伝する60秒のプロフェッショナルなインストラクションビデオをデザインしてください。ビジュアルは洗練されて情報豊かで、スムーズなトランジションと重要な概念を強調する字幕/キャプションで生成された明確なオンスクリーンテキストを特徴とします。落ち着いた権威あるバックグラウンドスコアが、モジュールのスクリプトから直接生成された自信に満ちたボイスオーバーと共に、スタジオ品質のビデオに対するユーザーの創造的なコントロールを提供します。
新しいアイデアやアップデートを迅速に共有したいと考えているコンテンツクリエイター志望者向けに、簡潔な15秒のプロモーションクリップを想像してください。このビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートからの多様なテンプレートとシーンを活用して、素早く目を引くトランジションを実現する、テンポの速い活気あるビジュアルスタイルが必要です。パンチの効いたモダンな音楽と短くインパクトのあるボイスオーバー生成を組み合わせて、新しいコンセプトを効果的に紹介し、AIビデオジェネレーターのスピードと利便性を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成における創造的なコントロールをどのように強化しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオジェネレーター機能を通じて、ユーザーに広範な創造的コントロールを提供します。テンプレートを活用し、ブランド資産を組み込み、あらゆる側面を微調整して、ユニークなマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツを制作できます。
HeyGenはビデオプロジェクトにどのような高度なカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは強力なカスタマイズオプションを提供し、あらゆるビデオプロジェクトを調整できます。カスタムブランディングを統合し、さまざまなテンプレートから選択し、ドラッグアンドドロップインターフェースを利用して、ビジョンに完全に一致するユニークなスタジオ品質のビデオを作成できます。
HeyGenのAIアバターは多様な用途にカスタマイズ可能ですか？
はい、HeyGenのAIアバターは非常にカスタマイズ可能で、幅広い用途に適応できます。これらのAIアバターは、リアルなボイスオーバーと多様な外見でテキスト-to-ビデオジェネレーターのスクリプトを生き生きとさせ、ダイナミックなビジュアルコミュニケーションを提供します。
HeyGenはビジネスコミュニケーションにおいて効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは効果的なAIビデオメーカーであり、魅力的なコンテンツの制作を簡素化します。テキストプロンプトをスタジオ品質のビデオに変換し、プロフェッショナルなボイスオーバーを提供し、マーケティングビデオや多言語での内部コミュニケーションに最適です。