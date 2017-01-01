カスタマーウォークスルービデオジェネレーター: 魅力的なデモを作成
テキストをビデオに変換して、複雑な機能を顧客にわかりやすくする動的なチュートリアルビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
AIに不慣れな中小企業のオーナーを対象にした、親しみやすくアプローチしやすい30秒の説明ビデオを開発し、当社のプラットフォームを使用して簡単にチュートリアルビデオを作成する方法を示します。AIアバターを使用して、視聴者にプロセスを明確で簡潔な言葉で案内し、軽快で励みになる音声スタイルを採用します。
新しいエンタープライズソフトウェアユーザー向けに、60秒の包括的な製品ツアービデオを制作し、当社のウォークスルービデオメーカーがオンボーディングをどのように変革するかを示します。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用してクリーンなUIを維持し、落ち着いた情報提供スタイルの音声で各ステップと機能を明確に説明します。
ソーシャルメディアマーケターをターゲットにした、ダイナミックで魅力的な20秒の説明ビデオを作成し、当社のカスタマーウォークスルービデオジェネレーターがどのようにしてすぐに共有可能なコンテンツを生成するかを紹介します。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、トレンドの背景音楽と同期した迅速なビジュアルを作成し、テンポの速い簡潔な配信を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なカスタマーウォークスルービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなカスタマーウォークスルービデオや説明ビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバター、テキストをビデオに変換する機能、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、機能を効果的に紹介し、顧客のオンボーディングプロセスを強化します。
HeyGenは製品ツアービデオを作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能などの高度なAI機能を活用して、魅力的な製品ツアービデオの作成を簡素化します。この生成AIプラットフォームは、プロフェッショナルなナレーションや字幕を自動的に追加するのを簡単にします。
HeyGenで自分のブランドアイデンティティに合わせてチュートリアルビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはチュートリアルビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供しています。カスタマイズ可能なビデオテンプレートや強力なブランディングコントロールを活用して、カスタムロゴやブランドカラーを含むマーケティング戦略に完全に一致するコンテンツを確保できます。
HeyGenはさまざまな種類のマーケティングビデオを生成するのに適していますか？
もちろんです。HeyGenは、多様なコンテンツを作成するために設計された多用途なビデオエディターおよび生成AIプラットフォームで、説明ビデオやチュートリアルビデオから製品ツアーまで対応します。AI音声生成やリッチメディアサポートを含む機能が、全体的なマーケティング戦略を強化します。