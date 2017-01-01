カスタマービデオジェネレーター：簡単なAIビデオ作成
AIビデオジェネレーターを活用して、パーソナライズされたマーケティングビデオを迅速に作成し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを簡単に変換して、最大の顧客インパクトを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
テクノロジーに精通したプロフェッショナルや既存のソフトウェアユーザー向けに、複雑な新機能を効果的に説明する60秒のビデオチュートリアルを作成します。このビデオは、各ステップを説明するためにアニメーション化されたグラフィックを使用したクリーンでモダンなビジュアル美学を採用し、HeyGenのライブラリからの魅力的なAIアバターがコンテンツを明確に提示し、スクリプトからの効率的なAIビデオ生成を活用します。
企業チームや内部コミュニケーター向けに、新しい会社のイニシアチブを発表する30秒の魅力的な内部チームアップデートビデオを制作します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで洗練されており、動的なテキストアニメーションと控えめなブランド要素を組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して直接ビデオに変換された自信に満ちたAIボイスでサポートされ、会社のビデオプラットフォーム内での効率的なAIビデオ作成を示します。
ソーシャルメディアユーザーや潜在顧客に最適な15秒の魅力的なプロモーション広告を想像してください。この短いコンテンツは、アップビートなバックグラウンドミュージックに合わせたテンポの速い魅力的なビジュアルカットが必要で、HeyGenの字幕/キャプションを通じて重要なメッセージを届け、無音で視聴されても最大のインパクトを確保し、効果的な製品ビデオのためのカスタマービデオジェネレーターの力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIを使って私のクリエイティブなビデオプロジェクトを向上させることができますか？
HeyGenは、パーソナライズされたビデオ作成のために高度なAIを活用することで、ユーザーがクリエイティブなビデオプロジェクトを向上させることを可能にします。リアルなAIアバターを使用してテキストを簡単にビデオに変換し、視聴者に響くインパクトのあるマーケティングビデオを制作できます。
HeyGenを通じて利用可能なAIアバターの種類は何ですか？
HeyGenは、多様なリアルなAIアバターを提供しており、魅力的でダイナミックなビデオコンテンツを作成することができます。これらのAIアバターは、AIビデオジェネレーターにシームレスに統合されており、さまざまな用途でプロフェッショナル品質のビデオを簡単に制作できます。
HeyGenは迅速なコンテンツ作成のためのカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはAIビデオ作成プロセスを加速するために設計されたカスタマイズ可能なビデオテンプレートの豊富なライブラリを備えています。これらのテンプレートは、説得力のある製品ビデオやマーケティングキャンペーンを最小限の労力で生成するのに最適です。
HeyGenで生成されたビデオ内のブランディング要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なビデオエディター内で包括的なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやブランドカラーなどの要素を簡単にカスタマイズし、プラットフォーム上のすべてのビデオ資産で一貫したビジュアルアイデンティティを確保できます。