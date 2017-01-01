カスタマービデオジェネレーター：簡単なAIビデオ作成

AIビデオジェネレーターを活用して、パーソナライズされたマーケティングビデオを迅速に作成し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを簡単に変換して、最大の顧客インパクトを実現します。

小規模ビジネスオーナーやeコマースマーケター向けに、新製品を動的に紹介する45秒のパーソナライズされたマーケティングビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、印象的な製品ショットと明確な画面上のテキストが特徴です。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して作成されたフレンドリーでプロフェッショナルなナレーションにより、このAIビデオ作成の重要な部分で高品質な音声を確保します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テクノロジーに精通したプロフェッショナルや既存のソフトウェアユーザー向けに、複雑な新機能を効果的に説明する60秒のビデオチュートリアルを作成します。このビデオは、各ステップを説明するためにアニメーション化されたグラフィックを使用したクリーンでモダンなビジュアル美学を採用し、HeyGenのライブラリからの魅力的なAIアバターがコンテンツを明確に提示し、スクリプトからの効率的なAIビデオ生成を活用します。
サンプルプロンプト2
企業チームや内部コミュニケーター向けに、新しい会社のイニシアチブを発表する30秒の魅力的な内部チームアップデートビデオを制作します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで洗練されており、動的なテキストアニメーションと控えめなブランド要素を組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して直接ビデオに変換された自信に満ちたAIボイスでサポートされ、会社のビデオプラットフォーム内での効率的なAIビデオ作成を示します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアユーザーや潜在顧客に最適な15秒の魅力的なプロモーション広告を想像してください。この短いコンテンツは、アップビートなバックグラウンドミュージックに合わせたテンポの速い魅力的なビジュアルカットが必要で、HeyGenの字幕/キャプションを通じて重要なメッセージを届け、無音で視聴されても最大のインパクトを確保し、効果的な製品ビデオのためのカスタマービデオジェネレーターの力を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カスタマービデオジェネレーターの使い方

AIを使ってプロフェッショナルでパーソナライズされたカスタマービデオを簡単に作成し、コミュニケーションを効率化し、あらゆる用途でのエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成する
メッセージを作成することから始めます。スクリプトを直接書くか、強力なAIスクリプトジェネレーターを利用して、顧客ビデオのための説得力のあるコンテンツを迅速に開発できます。
2
Step 2
AIアバターとボイスを選ぶ
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択します。選んだアバターに、スクリプトから生成された自然な音声を組み合わせ、高度なAIアバターテクノロジーを活用します。
3
Step 3
カスタムブランディングと編集を適用する
ブランドの独自性をビデオに反映させます。ブランディングコントロールを利用してロゴを追加し、色を調整し、他のビジュアル要素を統合して、マーケティングビデオが会社のスタイルを反映するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
直感的なビデオプラットフォーム内で作成物を確認して最終調整を行います。満足したら、さまざまなアスペクト比で高品質のカスタマービデオをエクスポートし、希望するチャネルで即座に配信できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功事例を紹介する

顧客の声を説得力のあるAIビデオに変換し、信頼を築き、実際の価値を効果的に示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIを使って私のクリエイティブなビデオプロジェクトを向上させることができますか？

HeyGenは、パーソナライズされたビデオ作成のために高度なAIを活用することで、ユーザーがクリエイティブなビデオプロジェクトを向上させることを可能にします。リアルなAIアバターを使用してテキストを簡単にビデオに変換し、視聴者に響くインパクトのあるマーケティングビデオを制作できます。

HeyGenを通じて利用可能なAIアバターの種類は何ですか？

HeyGenは、多様なリアルなAIアバターを提供しており、魅力的でダイナミックなビデオコンテンツを作成することができます。これらのAIアバターは、AIビデオジェネレーターにシームレスに統合されており、さまざまな用途でプロフェッショナル品質のビデオを簡単に制作できます。

HeyGenは迅速なコンテンツ作成のためのカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはAIビデオ作成プロセスを加速するために設計されたカスタマイズ可能なビデオテンプレートの豊富なライブラリを備えています。これらのテンプレートは、説得力のある製品ビデオやマーケティングキャンペーンを最小限の労力で生成するのに最適です。

HeyGenで生成されたビデオ内のブランディング要素をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なビデオエディター内で包括的なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやブランドカラーなどの要素を簡単にカスタマイズし、プラットフォーム上のすべてのビデオ資産で一貫したビジュアルアイデンティティを確保できます。