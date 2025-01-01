カスタマービデオアカデミー：エンゲージメントと成長をマスターする
顧客の成功と維持を向上させましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、影響力のあるスケーラブルな製品採用のための魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作します。
小規模ビジネスオーナーや営業プロフェッショナルを対象に、リードを生成することを目指した60秒のダイナミックでプロフェッショナル、そしてインスパイアリングなビデオを開発してください。HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に使用して、オンライントレーニングの利点についての説得力のあるストーリーを作成し、カスタマービデオアカデミーがデジタルマーケティングの取り組みをどのように変革できるかを説明するために、クリアなナレーション生成を活用します。
新しい顧客や従業員が迅速に製品を採用し、オンボーディングを行うために、30秒のクリーンで簡潔なチュートリアル風のビデオを制作してください。HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを高め、メディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連するビジュアルを統合し、アカデミー内で新しいビデオコンテンツを学ぶことの簡単さを示します。
認定資格取得やキャリア成長を目指すプロフェッショナル向けに、50秒のモダンで志向的、ややコーポレートなビデオを作成し、自信に満ちた権威ある声をフィーチャーしてください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してマルチプラットフォーム配信を行い、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、カスタマービデオアカデミーを通じて得られる専門的なビジネススキルの価値を強調し、キャリア成長の鍵として位置付けます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは私のカスタマービデオアカデミーをどのように強化できますか？
HeyGenは、魅力的なビデオコンテンツを迅速かつ効率的に作成することで、あなたのカスタマービデオアカデミーを革新します。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、高品質なトレーニングモジュールを制作し、製品採用と顧客オンボーディング体験を大幅に向上させます。
HeyGenはスケーラブルなオンライントレーニングにどのような役割を果たしますか？
HeyGenはスケーラブルなオンライントレーニングソリューションの提供において重要な役割を果たします。多様なトピックに対してプロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速に生成でき、包括的なカスタマーサービストレーニングを含め、すべてのチームメンバーが一貫した高品質なビデオトレーニングに無制限にアクセスできるようにします。
HeyGenは私のビデオトレーニングコンテンツをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、特定のロゴやブランドカラーでビデオトレーニングコンテンツを完全にカスタマイズできます。多様なテンプレート、シーン、ナレーション生成、字幕/キャプションを活用して、プロフェッショナルで一貫性のあるビデオコンテンツをカスタマービデオアカデミーのために作成します。
HeyGenはどのようなビジネススキルトレーニングに適していますか？
HeyGenは、営業プロセス、デジタルマーケティング、さらには認定資格のモジュールを含む幅広いビジネススキルトレーニングに非常に適しています。リード生成をサポートし、キャリアを成長させ、全体的なビジネス戦略を強化する魅力的なビデオコンテンツを作成する力を企業に提供します。