潜在的な新規顧客や技術愛好家をターゲットにした30秒のダイナミックなマーケティングスポットをデザインし、プラットフォームの画期的な機能を紹介してください。視聴者を魅了するために、現代的で熱意あるビジュアルと音声スタイルを採用してください。この「AIビデオジェネレーター」動画は、HeyGenの最先端AIアバターを活用して情報を提示し、ブランドに未来的で親しみやすい顔を与え、AIのコンテンツ作成力を示します。
既存の顧客やコミュニティメンバーを対象に、特定のクライアントがサービスを利用して素晴らしい成果を達成した方法を共有する60秒の温かくインスパイアリングな顧客成功ストーリー動画を制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確で高揚感があり、真摯で励みになるナレーションを添えてください。HeyGenの多様なビデオテンプレートとシーンを利用して、この「顧客成功動画」証言を迅速に組み立て、影響力のあるストーリーが簡単に語られ共有されることを証明します。
国際的な顧客基盤向けに設計された50秒の情報豊かでグローバルにアクセス可能な指導動画を作成し、アプリケーション内の新しいワークフローを詳述してください。ビジュアルスタイルは洗練されていてわかりやすく、音声は明瞭で簡潔であり、多言語のナレーションオプションを提供する必要があります。この動画は、HeyGenの強力なナレーション生成を通じて生成され、複雑な技術指示を魅力的な「テキスト-ビデオ」コンテンツに変換し、多様な言語背景に対して明確さを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオ作成を支援しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトを直接プロフェッショナルなビデオに変換することで、AIビデオ作成を革新します。高度なAIビデオジェネレーターを使用して、希望するコンテンツを入力するだけで、AIアバターや多言語ナレーションを含む視覚的および聴覚的要素を自動的に合成し、魅力的なマーケティングコンテンツを生成します。
HeyGenでビデオ内のAIアバターやブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオのカスタマイズオプションを豊富に提供しており、ブランドに合わせた多様なAIアバターを選択できます。会社のロゴや色などのブランディング要素を簡単に統合し、すべてのコンテンツで一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。
顧客アップデートのための自動ビデオジェネレーターとしてHeyGenを使用する利点は何ですか？
HeyGenは効率的な自動ビデオジェネレーターとして機能し、企業が顧客アップデート動画や顧客ロードマップアップデートを前例のない容易さとスピードで作成できるようにします。プラットフォームを使用すると、高品質でパーソナライズされたビデオコミュニケーションを大規模に生産でき、顧客エンゲージメントとオンボーディングの効率を大幅に向上させることができます。
HeyGenは多言語ナレーションや統合編集機能を提供していますか？
はい、HeyGenは多言語ナレーションをサポートしており、ビデオでグローバルなオーディエンスにリーチできます。プラットフォームには強力なAIビデオエディター機能も含まれており、コンテンツの微調整、字幕の追加、最終出力を洗練されたプロフェッショナルなものにするためのツールを提供しています。